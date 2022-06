Bryan Ganoza por fin mostró a su hijo Bastian

Bastian ya está mucho mejor de salud, pero aún sigue en control médico. Instagram

El popular cantante Bryan Ganoza celebró el Día del Padre a más no poder junto a sus dos hijos Colette y Bastian.

Aunque ya muchos conocen a su pequeña princesa, de 3 años, al que aún no había mostrado en sus redes sociales era a su nuevo bebé, de 3 meses.

Este domingo, el Cabro más macabro se la pasó todo el día junto a ellos y su pareja Youcenar Castro, por lo que compartió algunas fotos donde se nota que es un papá bastante chineador.

Bastian nació en marzo, antes de la fecha establecida, y además, a las dos semanas de nacido le dio una apendicitis que le provocó una peritonitis por lo que tuvieron que operarlo.

El bebito pasó como un mes internado en el hospital y a pesar de que todavía sigue en control médico ya se ve todo pochotón.

El cabro más macabro aprovechó a más no poder este día tan especial junto a sus amores, pues sabe que los próximos días los verá menos ya que esta semana se intensificarán los ensayos de “Dancing with the stars”, debido a su estreno este domingo.

Además, este sábado se presentará en el Costa Rica Flow Fest, su primer gran concierto en el país, y debe prepararse aún más para los 15 minutos que estará en tarima.

