Bryan Ganoza asegura que cantaría gratis si lo dejan participar en el Costa Rica Flow Fest

El cantante Ganoza B, el diamante dice que solo desea unos minutos en tarima para demostrarle a los ticos su espectáculo musical. Archivo

Bryan Ganoza está con tantas ganas de presentarse en el Costa Rica Flow Fest que aseguró que hasta cantaría gratis en este concierto que se realizará el próximo 25 de junio.

El cantante Ganoza B, el diamante y sus seguidores están presionando al empresario artístico Don Stockwell para que lo dejan presentarse en esta tarima, en la que estarán artistas internacionales como Jay Wheeler, Myke Towers, Beéle y el Roockie, entre otros.

La próxima estrella de “Dancing with the stars”, además, dice que una oportunidad como la que le está dando Teletica servirá para que los ticos que critican su carrera artística lo conozcan mejor y vean todo lo que puede dar cuando está en un escenario.

“El problema es que mucha gente habla mal de mí sin conocerme, entonces este programa me da la oportunidad de que puedan ver al Bryan de adentro, al Bryan como es”, mencionó cuando lo presentaron como uno de los competidores del programa de meneos.

Dancing iniciará el 26 de junio, pero antes de cumplir este sueño de estar en la pista más famosa de Costa Rica el Cabro más cabro quiere estar en este festival de música urbana y nos explicó por qué su gran deseo de cantarle a los ticos ahí.

– ¿Por qué quiso generar toda esa revolución con el festival?

Decidí hacer ese video porque cuando vi la publicidad del evento me sentí muy mal porque recordé que no recibí ninguna invitación para el Picnic y me di cuenta que invitaron a muchos artistas nacionales y pensé: ‘¡qué mala nota!’. Así que cundo vi la publicidad del festival pensé: ‘¡wow! sería chivísima estar ahí'. No me podía arriesgar a quedar fuera de nuevo y por eso pensé en crear mi propio movimiento.

No sé por qué nunca me invitan a esos festivales, yo tengo muchos seguidores y le guste o no a la gente, yo logré hacer lo que muchos artistas en este país no han hecho, que es hacer una canción viral (El triángulo) y pegarla de número uno, la tuve en Spotify de número uno durante 17 semanas. XXXX

– ¿Estaba seguro que lo iban a apoyar con su petición?

Soy muy seguro de la gente que tengo, del montón de mensajes que me envían todo el tiempo, de la cantidad de buenos comentarios que me envían mis fans por diferentes medios, así que estaba seguro de que ellos iban a hacer presión. Don Stockwell no me contesta porque sabe que lo voy a presionar mucho, por eso pensé en presionarlo por fuera.

– ¿Ya lo contactó alguien de la producción del festival?

De momento no. Don Stockwell se comprometió y dijo en De boca en boca que había recibido miles de comentarios de seguidores míos y que hasta el lunes 30 la gente debe votar en el Facebook del programa si quieren al Cabro más macabro en el Flow Fest. Él se comprometió que si los fans me apoyan yo voy a estar el 25 de junio.

El cantante Ángel López y la estrella joven Beéle fueron anunciados como los nuevos invitados al Costa Rica Flow Fest. Cortesía (Cortesía)

– ¿Aceptaría participar de gratis?

Claro que sí. No tengo problema en pagar los gastos de todo, porque los sueños son así, tenemos que trabajarlos y a veces hay que invertir muchísimo, a como invierto en mis videos musicales miles de dólares, sin nada de retribución. A veces invierto en un video y lo que recibo son críticas y críticas de todos mis paisanos y eso me duele mucho, pero no por eso voy a dejar mi trabajo de artista.

Soy una persona que sigue trabajando, no me dejo caer, porque en realidad tengo a mucha gente que me sigue, que sí le gusta mi música.

– ¿Ha pensando que el público del festival lo puede silbar o abuchear cuando lo vea en tarima?

Vieras que no he pensado en eso, porque cuando ando en la calle a mí nadie me dice cosas feas, solo por redes sociales, pero cuando me ven de frente me piden fotos, que un video para la mamá o el hermano, y yo sé que muchas personas de esas que abrazo en la calle han hablado mal de mí en algún momento. Entonces, ¿cómo voy a contrarrestar eso?, voy a hacer un superespectáculo, voy a valerme de todo lo que he aprendido durante estos años haciendo shows en diferentes partes para que los ticos digan: ‘¡wow!, me tengo que comer mis palabras’. Quiero cerrar bocas.

A mí la gente me ha fusilado sin darme una oportunidad, no han visto mi show, ni lo que yo hago. Ellos no han visto todo lo que me he esforzado por más de 15 años.

El empresario artísticio Don Stckwell dice que todo depende del público si inclueyen al "cabro más macabro" en su festival. Archivo

–¿Cuántos minutos le gustaría que le den en tarima?

A mí me encantaría que me dieran por lo menos unos 25 minutos, pero con 20 minutos estaría más que feliz para cantar unas tres o cuatro canciones mías. Obviamente, si me dan la oportunidad no voy a salir solo, así que estoy creando un show con bailarines, porque yo sé que voy a estar ahí.

Tengo mucha confianza en mí y en mi gente, porque los macabros nunca me han defraudado, hasta ahorita no sé nada, pero sé que voy a estar ahí.

– ¿Qué canciones le gustaría cantar?

Tengo dos canciones nuevas que me encantaría que las conocieran, una se llama “Mi droga” y la otra “Sexy spy (Espía sexi)” y por supuesto, una parte de “El Triángulo”. También me gustaría cantar “El cabro más macabro”, que es la más sonada.

Con el tiempo que me den, el que sea, yo soy feliz, aunque no me paguen nada, va a ser una satisfacción personal el hecho de mostrarle a Costa Rica todo lo que puedo dar.