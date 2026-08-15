Farándula

Bryan Ganoza da noticias de su hija mayor, quien fue operada en Las Vegas

Cantante, modelo y bailarín contó este viernes sobre la cirugía que enfrentaría su hija en un hospital de Estados Unidos

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Por Manuel Herrera

Horas después de dar a conocer que su hija entraría al quirófano este viernes en un hospital de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Bryan Ganoza compartió una actualización sobre cómo salió la menor de la operación.

Colette, de 7 años, fue operada de las adenoides que padece desde pequeñita y además le hicieron más espacio en los cornetes de la nariz para que pueda respirar con más facilidad.

Bryan Ganoza, el cabro más macabro. Conocido también como Ganoza b, el diamante
Bryan Ganoza actualizó sobre la salud de su hija tras la operación que le realizaron este viernes. (redes/Instagram)

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Esto informó Bryan Ganoza

La tarde de este viernes, el llamado Cabro más macabro informó sobre cómo le fue a la menor durante el procedimiento médico Según dijo, todo salió bien, tal y como lo esperaban.

Bryan Ganoza, el cabro más macabro, ya le pasó su pasión por la música a su hija Colette.
Colette es la hija mayor de Bryan Ganoza. (Redes/Instagram)

Gracias a Dios Colette salió superbién de la cirugía”, informó Ganoza por medio de una publicación en redes sociales.

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Colette ya había sido operada de lo mismo en 2023 en el Hospital de Niños, cuando todavía vivía en Costa Rica.

Además de Colette, Bryan y su pareja, la modelo Youcenar Castro, son padres de Bastian, quien tiene cuatro años.

Bryan Ganoza
Bryan Ganoza dijo esto sobre el estado de su hija tras la cirugía. (Instagram/Instagram)
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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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