Bryan Ganoza, el Cabro más Macabro, está de nuevo metido en los Latin Grammy

Bryan Ganoza, el cabro más macabro, está disfrutando de las actividades previas a los Latin Grammy 2026. (redes/Instagram)

El cantante costarricense Bryan Ganoza, conocido popularmente como el Cabro más Macabro, volvió a codearse con figuras de la música latina en Las Vegas, Nevada, donde se realizan las actividades relacionadas con los Latin Grammy.

Ganoza B asistió la noche de este miércoles a una de las fiestas organizadas como parte de los famosos premios musicales. Se trató de una actividad de BMG Music, a la que llegó sin estar nominado, pero con muchas ganas de disfrutar nuevamente de este ambiente.

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En la celebración también estuvo Kendall Peña, el otro costarricense que está dando de qué hablar en esta edición, pues sí compite por un Latin Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista.

Bryan Ganoza junto a Kendall Peña, quien sí está nominado en los Latin Grammy 2026. (redes/Instagram)

Ambos compatriotas coincidieron en la actividad que reunió a figuras de la industria musical en la llamada Ciudad del Pecado.

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Esta no es la primera vez que Ganoza B se deja ver en actividades relacionadas con los Latin Grammy. El cantante, quien vive desde hace varios años en Las Vegas, ya es miembro de la Academia Latina de la Grabación y ha tenido la oportunidad de participar en este tipo de encuentros.

El cantante Bryan Ganoza, el cabro más macabro, es miembro de la academia. (redes/Instagram)

Incluso, en una ocasión, vivió una curiosa anécdota cuando lo confundieron con el mismísimo Bad Bunny.

La entrega de premios será la noche de este jueves 12 de noviembre.