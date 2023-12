Bryan Ganoza está en cuarentena por su bebé y tuvo que extremar las medidas de higiene en su casa

Bryan Ganoza dijo estar muy feliz de tener a su hijo Bastian ya fuera del hospital.

El cantante Bryan Ganoza comentó que está más que feliz de tener a su hijo Bastian de nuevo en casa, pero todavía no pueden cantar victoria, porque su salud aún está comprometida.

El pequeño, de un añito, salió del hospital Nacional de Niños el lunes anterior, luego de pasar poco más de dos semanas internado por un problema respiratorio.

Según confesó “el Cabro más macabro”, fueron los días más difíciles que le han tocado vivir porque es muy duro ver a un hijo sufriendo de esa manera.

El cantante fue con su hija Colette a recoger a su hijo al hospital el lunes anterior.

El artista contó que ahora tanto él como su expareja, Youcenar Castro, están en cuarentena y que por ende casi no pueden salir de la casa para evitar que el bebé adquiera un nuevo virus y recaiga.

“Ahora toca cuidar mucho al gordo. Ahorita estamos con él, nadie puede llegar a la casa, él no puede salir de la casa, muchas medidas para protegerlo para que no le pase nada. Estamos en el proceso que ahorita no puede tener una recaída ni nada, entonces estas cuatro semanitas son cruciales para la mejoría de él y para que ambos pulmoncitos agarren fuerza otra vez y se recupere al cien por ciento”, explicó.

Además, aclaró que ellos sí pueden salir de su casa, pero que están como cuando inició la pandemia que tienen que andar con mascarilla, desinfectando todo y cuidándose hasta de una simple gripe.

Nada de cirugía

El artista, además, dijo estar muy agradecido con la atención que recibió su hijo en el hospital por parte de todo el personal y por la forma en que a ellos los trataron, para sobrellevar mejor la situación.

“Muy feliz, muy feliz de tenerlo en la casa. En el hospital de Niños fue increíble la atención tanto de los doctores, de los enfermeros, de los auxiliares, de todas las chicas, la verdad fue maravilloso y yo vengo completamente feliz y agradecido con todos”, mencionó.

A Bastian ahora le están dando de todo para subirle las defensas.

Los doctores les explicaron que, por ahora, no pueden operar a su pequeño de las amígdalas y adenoides porque todavía están en el proceso de más exámenes y que lo más recomendable es esperar a que él crezca un poco más a ver si estas se regulan.

“Como está tan pequeñito, todavía no podemos hablar de una cirugía porque es muy riesgoso, entonces de primer momento es sanarlo bien, lograr que este virus salga por completo y ya para que lo vean los de otorrino para ver la posibilidad”, dijo.