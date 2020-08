Esa fue la reacción de un momento, lo dije sin pensar. Definitivamente me enojé y dije cosas que tal vez no fue la forma más certera para decir las cosas, pero eso fue lo que sentí por lo que me estaban haciendo (denunciando su video para que lo quitaran de Youtube por ser muy sexual) que fue algo muy grave para mí. Claro que no fue la mejor manera de expresarme, pero no me estaba refiriendo a todo el mundo sino a los que estaban señalándome con el dedo y denunciándome (en YouTube) y queriéndome destruir.