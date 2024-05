Bryan Ganoza muestra su lado más humano y cuenta lo mucho que ha sufrido con la salud de su hijo

Bryan Ganoza asegura que él quiere ser el mejor padre para sus hijos, pero que a veces le toca hacer sacrificios, como irse a trabajar al extranjero, para poder mantenerlos.

Bryan Ganoza anda en una pura contentera nos solo porque su más reciente canción 512 se está reproducción por montón sino porque a inicios de esta semana su pequeño hijo salió del hospital.

Bastian estuvo más de un mes internado en el hospital Nacional de Niños en condición muy crítica y eso generó que el cantante dejara su brete como bailarín exótico en Las Vegas, Estados Unidos, para venir a cuidarlo.

En esta ocasión la salud de su hijo menor se complicó tanto que tuvieron que intubarlo desde su ingreso y, según reconoció, nunca había sentido algo tan feo como cuando la mamá del niño le dijo que se podía morir.

El cabro más macabro nos habló de la condición actual de su hijo y lo mucho que ha sufrido como papá.

- ¿Cuando llega al hospital qué pensó al verlo así intubado?

Como el bebé estaba en cuidados intensivos solo lo pueden ver la mamá o el papá una hora dos veces al día, en la mañana y en la tarde, entonces yo llegué a eso de las 2 p.m. y me tocó esperar al turno de las 5 p.m. y fue superimpactante ver a tu hijo en esa camita, con el tubito en la boca, verlo tan sedado porque ya tenía morfina con otro sedante muy fuerte y eso era el comienzo apenas de todo lo que se venía. La verdad fue realmente muy duro ese proceso porque uno les habla y no reaccionan y lo único es saber que está respirando.

- ¿Qué fue exactamente lo que le dijeron que tiene?

A él lo que le dio se llama para parainfluenza tipo 3, que es un virus respiratorio y, a parte de eso, le dio una bacteria, entonces estaban lidiando con los dos. Bastian tiene hipertrofia de amígdalas en grado 4, que son adenoides y amígadalas en el grado más alto que hay, entonces él con una simple gripecita se inflama tanto que el aire no le pasa. A raíz de eso estuvo 11 días en cuidados intensivos hasta que la saturación estuvo bien, estuvo con 5 días intubado y ya después de ahí le bajaron a una cánula, que se llama cánula CAF y es de alto flujo, con eso duró como otros 15 días hasta que sus pulmoncitos agarraran fuerza para poderle quitar el oxígeno y gracias a Dios salió bien.

- ¿Eso es común por el padecimiento con que nació el bebé o por el cambio climático?

Él es como una esponjita, agarra todo lo está en el ambiente, cualquier virus, y lamentablemente por más que lo cuidamos, por más que no lo sacamos a la calle, por más que hacemos un montón de restricciones con él siempre se nos enferma, por más que sea una gripe chiquitita y esa gripe en él, con tantas cositas que él tiene, no es una gripe tan simple, por eso se complica siempre.

El pequeño Bastian, de 2 años, tiene un problema en su sistema respiratorio desde que nació y por eso pasa en el hospital.

- ¿Qué indicaciones les dio el doctor ahora que le dieron la salida?

Nosotros estábamos desde antes con un proceso bien profundo en el hospital donde le han estado haciendo constantes exámenes para saber exactamente qué es lo que tiene, él a parte de este cuadro respiratorio se nos ahogaba, se nos ponía cianótico; es decir, se nos ponía morado y eso nos ha pasado mucho, entonces lo están viendo diferentes especialistas para ver qué no está funcionando bien, hemos avanzado mucho en ese sentido, con unos exámenes cruciales de genética, con electrodos en la cabeza y una resonancia magnética. La verdad es que el Hospital Nacional de Niños se ha portado maravilloso y el trato hacia nosotros y todos los niños es increíble.

- ¿Es cierto que lo van a operar próximamente?

Exactamente, ahorita la idea es que Bastian no se nos enferme para nada y poder llegar al 30 de este mes en el mayor porcentaje de mejoría porque tenemos una cita prequirúrgica con otorrinolaringología, él tiene los adenoides y las glándulas tan grades, tan grandes, que es como si anduviera con las glándulas inflamadas todos los días, como cuando nosotros andamos con dolor de garganta y no podemos tragar, entonces sabemos que es una operación que él necesita.

- ¿Y cómo está su otra hija Colette?

Colettcita se nos enferma mucho y comenzó este año en el kinder y ya tiene un mes que no va a la escuela, está recibiendo las clases en casa, porque necesitamos cuidar mucho a Bastian. Ella va y comparte con 100 niños que vienen de 100 casas diferentes con personas distintas y se puede contagiar de algún germen o virus.

Ella ha sufrido mucho en este nuevo proceso, hemos visto cambios en ella, porque nosotros hemos pasado más en el hospital y muy poquito lo que podemos compartir con ella.

Ganoza espera que su hijo se pongan mejor para que lo puedan operar y después irse de nuevo al night club donde trabaja en Estados Unidos.

- ¿Qué piensa de todo este proceso tan difícil que les ha tocado enfrentar como padres?

Vieras que yo le he preguntado varias veces a Dios y todavía no tengo respuesta, pero definitivamente, Él me quiere mostrar algo, estoy completamente seguro de eso y a veces no entendemos de formas más simples, a veces ocupamos que pasen cosas en nuestra vida que nos hagan ver una perspectiva diferente y pues sí Dios quiere que comprenda algo con Bastian y pues ahí estoy buscando el entendimiento.

- ¿Cómo está haciendo para solventar los gastos si se tuvo que devolver de Las Vegas?

Es difícil, pero gracias a Dios teníamos un poquito de dinero guardado y hemos podido solventar eso, hemos sostenido la casa haciendo un esfuerzo grande porque son gastos de parqueo todos los días, pagos de alimentación y eso nos ha llevado que se nos eleve los gastos.