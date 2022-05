Bryan Ganoza no aparece en la lista oficial de artistas del Flow Fest

Bryan Ganoza lleva semanas pulseando que lo inviten al Flow Fest. Instagram

A pesar de toda la bulla que se ha hecho, el cantante Bryan Ganoza no aparece en la lista oficial de artistas que se presentarán en el Flow Fest.

La mañana de este martes, la producción del concierto dio a conocer los nombres de los ticos que pondrán a los asistes a moverse en el festival, el próximo sábado 25 de junio en el Centro de Eventos Pedregal.

Entre ellos, se confirma la presencia de: DJ Reggae Town, DJ Gupi, DJ Adrián, DJ Uriel Badilla, Dj José Fuentes, Inbetwin y Fer Coblentz. Junto a ellos también se presentarán Elouane, Dani Maru, Tapón y Banton.

[ Bryan Ganoza asegura que cantaría gratis si lo dejan participar en el Costa Rica Flow Fest ]

Además, la productora Way Up CR tendrá un set sorpresa para los asistentes.

Consultamos a la prensa de la organización sobre el tema de Ganoza y nos comentaron que todavía se está evaluando por la producción, tomando en cuenta algunas encuestas que hicieron en la página de Facebook de De boca en boca-- donde la respuesta fue positiva--- y en otras plataformas.

Recordemos que Ganoza lleva varias semanas pulseando ser parte del festival, al punto que le dijo a La Teja que es capaz de cantar hasta gratis con tal de estar ahí.

De esta semana no pasa el anuncio de esa decisión, aunque dada la bulla que se le ha hecho, es probable que el también participante de Dancing with the stars pueda estar presente.

Entre los artistas internacionales, Jay Wheeler tendrá entre sus invitados al cantante revelación Kendaya. Además, el puertorriqueño Big Boy será parte del festival, así como Myke Towers, Beéle y Ángel López.

Las entradas ya están a la venta en www.smarticket.net