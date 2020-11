“Cuando yo estudiaba dibujo técnico tenía un lápiz y un tajador, pero un día no tenía a mano el tajador y no tenía con qué hacerle punta a mi lápiz, así que a partir de ese momento tuve un lápiz y dos tajadores, uno en la casa y otro en el trabajo. Eso sí, cuando fui lo suficientemente responsable para no perder uno de mis tajadores escogí mi favorito y me quedé solo con ese. Soy igualmente feliz desde entonces”, dijo entre risas.