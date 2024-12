Bryan Ganoza se llena de optimismo pese a que su hijo sigue internado en el hospital

Bryan Ganoza, el "cabo más macabro", se llevó a sus dos hijos a vivir a Estados Unidos.

El hijo menor de Bryan Ganoza continúa internado en un hospital de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, y ya le han hecho siete distintos exámenes para descubrir qué es lo que tiene en su sistema respiratorio.

Pese a ello, el cantante dijo estar muy feliz porque su pequeño se ha portado como un campeón y porque pronto sabrán por qué no puede dormir bien y qué le genera tanto reflujo.

Bastian, de dos añitos, nació con las amígdalas y adenoides muy grandes, por lo que sufre de problemas respiratorios y reflujo desde que nació y, a pesar de que estuvo en tratamiento en el hospital Nacional de Niños, aún no ha podido dar con una solución médica.

“Les voy a dar una actualización. Hoy es la tercera noche que Bastian se va a quedar internado, hasta ahorita le han hecho siete diferentes exámenes. Comenzando con una endoscopia ayer (viernes), hoy (sábado) le hicieron una broncoscopia; ya le hicieron placas de los pulmones, ya revisaron los pulmones, le hicieron exámenes de la faringe y de la laringe; le hicieron prueba de fibrosis quística. Le hicieron como seis exámenes de sangre, ayer (viernes) estuvieron sacándole tomas de sangre durante toda la madrugada, creo que la última fue como a las 3 a.m. y, gracias a Dios, de todo ha salido bien, no ha sido nada negativo, entonces le seguimos buscando a ver qué pasa con Bastian que no puede dormir por las noches, que se nos ahoga, que tiene ese reflujo”, explicó el Cabro más macabro.

Ganoza señaló que su bebé seguirá internado porque todavía le faltan más exámenes, pero que lo tiene muy feliz el saber que los doctores están muy comprometidos con su caso y que no descansarán hasta dar con un resultado más positivo.

Además, mencionó que el lunes también le harán una resonancia magnética, así que seguirá hospitalizado más días.

“Estoy inmensamente feliz porque no saben el interés que ha sido para los doctores el caso de Bastian tan complejo, todo lo que tiene, comenzando desde que nació, siendo sietemesino, con 37 semanas (de gestación), que se le hiciera una peritonitis y después estuvo durante cinco días intoxicandose todo su cuerpo y nadie sabía qué era lo que tenía, tuvieron que abrirlo, explorarlo, para darse cuenta qué es lo que había pasado con él, así que es un milagro y pues bueno, es un caso que a los doctores les ha interesado muchísimo, se les ha hecho superinteresante, y tenemos a un montón de doctores encima, no se imaginan”, dijo muy contento.

Bryan Ganoza y Youcenar Castro se fueron a vivir a Estados Unidos, precisamente por su hijo porque querían una segunda opinión médica. (Instagram)

El artista reconoció que estar en el hospital es difícil, ya que tiene a su otra hija, Colette, y debe cumplir con su trabajo como bailarín en el night club, pero a pesar de todo está muy contento con lo que está pasando, pues desean saber qué tiene.

“Es una locura, los doctores quieren encontrar qué pasa con él”, agregó.

El hijo de Ganoza no pierde el ánimo pese a tantos éxamenes médicos

La gran salvada es que el hospital Sunrise Children’s parece un hotel y en el cuarto donde está su hijo le tienen juguetes, televisión y otros chineos para que el internamiento no sea tan terrible para el menor.