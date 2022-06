Bryan Ganoza tras cantar en el Flow Fest: “Es el comienzo de algo muy grande”

Hoy el cantante dormirá con una gran sonrisa. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Bryan Ganoza se presentó este sábado en el Costa Rica Flow Fest como toda una estrella nacional.

El cantante tuvo 15 minutos en tarima y dice haberlos aprovechado al máximo, lo cual es cierto porque logró animar a toda la gente en el lugar.

- ¿Cómo se sintió en su primer concierto oficial en el país?

La verdad es que estoy superfeliz, esa es la palabra, felicidad es lo que siento. Haber sentido esa vibra tan grande, tan positiva, los gritos, la euforia, mi nerviosismo, el nerviosismo de todos.

Llevo una semana sin dormir por el proyecto de Dancing with the stars y el Flow Fest, soy de las personas que le meto mil a todo y quería de verdad hacer un buen show. Por eso he tenido a los chicos (bailarines) exprimidos, les decía: “Podemos un poquito más”. Esto ha sido un trabajo de todos, no solo un trabajo mío, así que estoy superfeliz y complacido por tanto cariño que me dieron los ticos.

- El público lo apoyó a pesar de tanta crítica que ha recibido desde que anunció que quería ser cantante...

Creo que ya ha ido cambiando toda esa negatividad, ya la gente está apoyando mi trabajo, apoyando lo que hago, están viendo como otro perfil del “Cabro más macabro”, algo más humano, que esa era mi idea, que no me encasillen en algo tan negativo. Yo simplemente estoy luchando por mis sueños, es lo único malo que estoy haciendo y es lo que le molesta a la gente, pero bueno, creo que eso va cambiando.

Es mi primer show en Costa Rica y estoy feliz, feliz completamente, creo que es el comienzo de algo muy grande. Sueño con este show a nivel internacional y voy a trabajar para llegar a eso.

[ Bryan Ganoza afirma que este será su año ]

Todos querían foto con Bryan Ganoza. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

- ¿Cómo fueron esos segundos antes de salir a la tarima?

Fue un corre, corre porque nos adelantaron el tiempo una hora, entonces tuvimos que movernos más. No me dio chance de cortarme el pelo y cuando llegué aquí a camerinos me lo cortaron, por dicha tenían barbero, así que me dejaron bien recortadito, pero después de ahí fue correr con todo, con los chicos, con el vestuario, con el maquillaje.

- ¿Por qué eligió esa vestimenta?

Ese fue un diseño mío y mi modista Gabriela, que es de Alajuelita, fue la que lo creó. Yo quería algo bien macabro, bien parecido a mí.

Los lentes no podían faltar porque son característicos del “Cabro más macabro”, son hechos a la medida, fueron diseñados así para mí, así que son bien personalizados, los hice allá en Estados Unidos para un día especial como hoy.

De todo hizo el "Cabro más macabro" en la tarima. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

[ Bryan Ganoza regresa a Las Vegas a bretear como stripper: “Voy a ir a hacer platica” ]

- ¿Cómo preparó el espectáculo con tan poco tiempo?

Hace dos semanas estamos montando este show, me he preparado mucho para esto y le he metido alma, pasión, cabeza, dinero y creo que hoy se vio todo eso. Nos sentimos muy bien, todo el mundo se volvió loco con nosotros y los comentarios han sido muy positivos, entonces, ¡wow!, me siento increíble la verdad.

Creo que esto es el comienzo de algo muy grande, quiero vender shows aquí en Costa Rica, hacer más conciertos aquí y esto fue el comienzo para que los ticos vean lo que tengo, mi propuesta que no es solo musical, porque yo soy cantante y bailarín y le meto esa sensualidad de lo que hago en Estados Unidos, que es el estríper.

El público lo apoyó en todo momento y hasta corearon sus canciones. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

- ¿Cómo lo han tratado los colegas?

¡Increíble! Es la primera vez en un montón de cosas y la verdad es que todos me han recibido muy bien, me han felicitado muchísimo, a como yo he felicitado a muchos también y me han hecho sentir como en casa. Cero mala vibra, cero malos comentarios, cero malos ojos o cosillas así, todos han sido muy buena vibra.

La verdad es que aquí me han tratado como una estrella, así me siento.

- Veo que sacó camisetas y gorras del “Cabro más macabro”, ¿es el nuevo negocio?

Es la nueva línea del “Cabro más macabro”, con la camiseta y la gorra oficial, pronto vienen más productos y la gente está vuelta loca con eso y todo el mundo quiere andar identificado. En mi Instagram las pueden conseguir, ahí yo paso compartiendo información de cómo adquirirlas.

Los bailarines de Ganoza B, el diamante, trabajaron duro también. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

- Bueno, y ya mañana le toca debutar en Dancing, ¿qué tal se siente con este nuevo reto?

Muy feliz con este nuevo proyecto, con esta oportunidad que me dio canal 7 y la recibí con muchísima felicidad y mucha humildad. Ahora a darlo todo por el todo y a disfrutar que es lo más importante.