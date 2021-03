Empezando porque el video tenía que ser aprobado por ellos, no podían salir chicas menores de 25 años, no puede haber ninguna toma con doble sentido, eran un montón de regulaciones que no van de la mano con el reguetón o con mi estilo de música y estilo de baile, como yo soy strippers. Lo que hice para poder trabajar libremente con mi producción es que no metí ningún producto (de la Cervecería) para evitar cualquier posible problema. Antes de tener que borrar el video o modificarlo y perder todas las visualizaciones, mejor quise no sacarla.