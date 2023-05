Bryan Ganoza vive duro momento por enfermedad de sus dos hijos

Bryan Ganoza cantó que sus dos hijos estaban muy enfermos y tuvieron que operarlos. (Rafael Pacheco Granados)

Bryan Ganoza dice estarla pasando muy mal, pues sus dos hijitos están enfermos y a uno de ellos tendrán que operarlo pronto.

El cantante se encuentra viviendo en Las Vegas, en Estados Unidos, y habló con el periodista Diego Piñar para Teletica.com, y le contó sobre el difícil momento que viven sus hijos Colette y Bastian.

El pequeñito de un año es el que, al parecer, está más delicadito de salud, pues desde que nació le ha tocado luchar por sobrevivir.

“Mi hijo Bastian definitivamente es un guerrero. Primeramente se vino sietemesino (nació a los siete meses de gestación) y a los 10 días dijo: ‘yo no quiero la apéndice’, se le estalló, se le hizo una peritonitis. La gente adulta tiene una peritonitis y se muere, pero Bastian estuvo como cinco o siete días con peritonitis porque nadie sabía que a un niño neonato podría pasarle algo así”, dijo relató Ganoza.

Luego contó que en marzo lo dejaron internado en el hospital como una semana porque se le dificultaba respirar por si solo y que además vomitaba lo que comía.

Colette, ya tiene 4 años, y Bastian, tiene un año, el cantante no los ve desde enero. Archivo

“Como a los cinco días la mamá (Youcenar Castro) me volvió a llamar, ‘Bastian está muy mal, vamos para el hospital de nuevo’ y esa vez sí fue algo superduro porque estaba un día trabajando en el club (en el night club donde baila en Las Vegas) y me llamó la mamá como a las 2 a.m. para decirme: ‘Byran, Bastian se acaba de poner morado, el chiquito no puede respirar’, esa mujer estaba histérica y la tranquilicé como pude (...) El chiquito se puso morado tres veces, pudimos haberlo perdido a él”, aseguró.

Según Bryan, los doctores determinaron que Bastian tiene las amígdalas y adenoides muy grandes, esto hace que se ahogue con la misma comida que consume y que todo eso le generó algunas infecciones y por eso el bebé no podía ni dormir.

“Hace un mes los doctores optaron por ponerle una sonda para alimentarlo que le viene por aquí atrás de la cabeza, le sube por uno de los orificios de la nariz y le baja hasta el estómago. De hecho, tuvieron que capacitar a la mamá y a una niñera, que ahora trabaja con nosotros a tiempo completo por esta situación, para que puedan poner la sonda”, explicó.

Bryan, además, contó que hace semana y media le dieron la salida a su bebé, pero que igual debe andar con la sonda noche y día.

“Esto me parte el corazón, es como si me metieran una puñalada en el pecho”, dijo llorando al mostrar una foto del pequeño cuando estaba hospitalizado.

LEA MÁS: Hijo de Bryan Ganoza tuvo que ser llevado al hospital

Ganoza contó que su hijo Bastian ahora debe andar con una sonda para alimentarse. Captura de video

Su otra hija también enfermó

Pero no solo este duro golpe ha recibido el cantante y bailarín, hace una semana también le avisaron que su hija mayor, de 4 años, tenía que ser operada de emergencia.

Colette también nació con el problema de su hermanito y el martes pasado la operaron de las amígdalas y adenoides, luego de presentar problemas para dormir.

Ganoza agradeció a todo el personal del Hospital Nacional de Niños que atendieron a sus dos hijos en estos últimos dos meses y también contó que su mamá, doña Sandra Arce, ha estado muy pendiente de los dos.

Colette se encuentra muy bien de la operación y ya está en su casa con la mamá y hermano. (Lilly Arce Robles.)

El exparticipante de Dancing with the Stars aclaró que si no se ha venido a Costa Rica para estar al lado de sus hijos en este duro proceso es porque él necesita trabajar para mantenerlos a ellos y a su expareja aunque ya no estén juntos.

“Aunque no esté con la mamá, ahorita estamos separados, yo me sigo haciendo cargo de ellos, y ahorita todo lo que se ha estado generando (dinero) aquí va para allá porque ha sido ¡wao!. Es a veces frustrante para mí porque yo quisiera tener mucha más libertad, de poder estar aquí y allá, pero yo apenas me estoy levantando (económicamente) de donde quedé”, dijo.

LEA MÁS: (Video) Pareja de Bryan Ganoza lo expone como un mal padre y dice que no le ayuda con labores de la casa

Ganoza aclaró que por más que quiere estar con sus hijos en estos momentos le ha tocado hacer el sacrificio porque él necesita seguir trabajando para pagar todo los gastos y asegura que en Estados Unidos se gana más dinero que en Costa Rica.