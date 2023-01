(Video) Pareja de Bryan Ganoza lo expone como un mal padre y dice que no le ayuda con labores de la casa

Youcenar Castro la madre de los dos hijos de Bryan Ganoza lo expuso como un mal padre en sus redes sociales. Archivo (Rafael Pacheco Granados)

La relación entre el cantante Bryan Ganoza y la madre de sus dos hijos habría acabado una vez más.

Al menos eso fue lo que dijo “el cabro más macabro” en un video que subió Youcenar Castro a su cuenta de Instagram esta mañana con el que quiso demostrar que él no le ayuda con nada de la casa y que además, es un mal padre.

Al parecer, la pareja ha venido teniendo problemas desde hace unos días y la exmodelo quiso exponerlo para que sus seguidores vean que no es el hombre y padre de familia ejemplar que él ha querido mostrar en sus redes.

En el video ella le reclama por no ayudarle a lavar unos platos ni a atender a los pequeños en la casa y que solo “tiene energía” para sus cosas, como ponerse una mascarilla en la cara.

Bryan Ganoza confirma que le dio rechazo hacia el embarazo de su novia

Bryan Ganoza peleando Con La Pareja -

Hace precisamente un año atrás habían terminado también porque Ganoza le dijo a su pareja que no le gustaba como se veía embarazada de su segundo hijo, y eso detonó otro gran problema entre ellos.

En esa ocasión ella también hizo pública la situación en sus redes sociales, lo que generó que muchos se le fueran encima al exparticipante de Dancing with the Stars.

Este jueves, al parecer, amanecieron como perros y gatos porque el video no fue lo único que posteó Youcenar, pues también escribió que sufre de agresión por parte del artista, pero que no ha podido “salir de esta relación porque él no pone mucho de su parte y me manipula con el dinero de la manutención, ya que ahora cubre todos mis gastos”.

Intentamos conversar con el intérprete de “El Triángulo” pero no ha contestado a nuestros mensajes y llamadas.