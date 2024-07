Buen día: Nancy Dobles reconoció su dolor por salidas de Randall Salazar y Omar Cascante tras reestreno del programa

Nancy Dobles es la única del anterior elenco de Buen día que siguió siendo presentadora del programa en esta nueva etapa. (Jose Cordero)

Los despidos de Teletica de Randall Salazar y Omar Cascante le dolieron en el alma a Nancy Dobles, quien habló con La Teja sobre esas salidas tras finalizar el primer programa de la nueva etapa que empezó a vivir Buen día, este lunes.

Canal 7 relanzó su revista matutina este 1 de julio y, precisamente, fue Dobles quien dio la bienvenida al público en el reinicio del programa, que llegó a la pantalla con nuevas caras, más contenido, gráficas y set renovados.

LEA MÁS: Buen Día: Observe las fotos más destacadas del relanzamiento del programa matutino de canal 7

Nan es la única del anterior elenco de presentadores que se mantuvo en el espacio matutino, pues además de los despidos de Randall y Omar, Teletica devolvió a Thais Alfaro a su rol de periodista y reportera.

En el “nuevo amanecer” del legendario programa (tiene 26 años al aire), la ex-A todo dar comparte su rol de presentadora con Natalia Monge, Daniel Céspedes y Jennifer Segura, a quienes dijo, está conociendo, pues no habían trabajado juntos antes.

Tras finalizar el primer programa del reestreno de Buen día, Nancy conversó con este medio acerca del refrescamiento del espacio y de cómo vivió este reinicio, y hasta de las sorpresivas salidas de Randall y Omar y de lo que la gente dijo de ella en medio de ese burumbún del 13 de junio.

Nancy Dobles junto a Natalia Monge, una de sus nuevas compañeras de trabajo. (Jose Cordero)

-¿Cómo se siente frente a este nuevo Buen día?

Lo que pasa es que estoy haciendo mi trabajo de todos los días, entonces me siento normal, haciendo el trabajo que me corresponde y que voy a seguir haciendo de la mejor manera. Lo diferente, diría yo, son los compañeros, que los vengo conociendo. Tengo que empezar a construir una nueva relación, porque fueron ocho años con otro equipo y sí se siente el dolor, el cambio, el sentimiento…, pero con mucha fuerza y fortaleza para seguir adelante y conociendo a mis nuevos compañeros.

-La vimos muy afectada con las salidas de Randall y Omar, ¿qué le dijeron ellos frente a esta nueva etapa?

Ellos son unas bellísimas personas y unos grandes seres humanos y lo que me han dicho es que siga haciendo las cosas como las he hecho siempre y me quedo con eso, porque no fueron solo mis compañeros, sino mis amigos. Randall me dice que no pare de sonreír y Omar, que sé cómo se hace esto. Randall me ha dicho que sabe que me ha afectado mucho (su salida de canal 7) y que él está conmigo. Él es mi vecino, vive aquí cerquita y hemos estado en comunicación y yo creo que eso me ha hecho sentir mejor. A ellos los tengo como mis amigos.

-Parece que usted es una pieza importante porque es la única que permaneció como presentadora, ¿qué dice de eso?

No lo sé. Primeramente me siento agradecida porque tengo trabajo. El hecho de que la empresa me haya permitido continuar y tener trabajo es una bendición y eso hay que cuidarlo y por eso le digo que lo voy a cuidar y voy a seguir haciendo las cosas bien, siempre dando lo mejor, siempre dando más de mí porque me encanta.

Daniel Céspedes, Natalia Monge, Nancy Dobles y Jennifer Segura llevan el timón en el nuevo Buen día.

LEA MÁS: Édgar Silva dio la sorpresa en el nuevo Buen día y por primera vez habló de la nueva etapa del programa

-La señalaron mucho en los despidos de Randall y Omar e incluso algunos dijeron que no defendió a sus amigos, ¿cómo tomó eso?

¿Cómo los voy a defender si no soy la dueña de esta empresa? No es mi empresa, yo no soy la jefa de nadie, aquí yo soy una empleada más. Yo los puedo defender a ellos a capa y espada y siempre lo voy a hacer, pero cosas así no están en mis manos, y yo quiero que entiendan eso porque me dolió en el alma (esas salidas), fue algo muy fuerte y no sé qué es lo que piensa la gente. Yo soy una simple empleada que viene a realizar su trabajo todas las mañanas con la mejor actitud posible, porque los televidentes quieren ver eso: sonrisas; no quieren ver a un periodista, a una presentadora triste. ¿Cómo tomo yo esos comentarios? Te voy a ser sincera: ni los leo, porque lo único que dejan ver esas personas que hacen esos comentarios es lo mal que están su vida y su corazón por dentro.

-¿Supo antes de los cambios en Buen día y los despidos de Randall y Omar?

Fue una noticia que me sorprendió. No sabía nada, cero; de hecho, ese día salí, cumplí mi horario de trabajo, me fui para mi casa, pero me llamaron inmediatamente para que me regresara (al canal) y así fue, porque vivo cerca.

Randall Salazar, Omar Cascante, Thais Alfaro y Nancy Dobles eran los presentadores de la anterior etapa de Buen día.

-¿Siente muchos cambios en este Buen día en relación con el anterior?

Ahora hay más contenido, entonces todo va más rápido y esto significa estar atenta también, porque de repente una entrevista ahora dura menos y ya sigue el siguiente presentador con otra entrevista o mención; entonces se trata de estar muy enfocado y atento en el trabajo, sin distracciones para poder salir, porque todo va muy rápido ahora.

-¿Cómo se preparó para este reinicio?

Yo me preparo mucho mentalmente. El fin de semana traté de descansar y de pensar positivo de que todo va a salir bien y que es una nueva etapa. Los cambios siempre los tenemos en la vida, lo importante es cómo los afrontamos, cómo los llevamos y todos tenemos problemas en la vida, me incluyo. He pasado este año por muchas cosas, pero siempre trato de afrontarlas de la mejor forma. Me necesito fuerte para mí, primero, y para los míos.

El nuevo equipo de Buen día se reunió a las 7:30 de la mañana de este lunes para repasar el guión y entregarle a Dios esta nueva etapa del programa. (Jose Cordero)

LEA MÁS: Buen día: Esto les dijo Jennifer Segura a los presentadores segundos antes de salir al aire

-¿Quedó feliz con este primer programa del nuevo Buen día?

Muy feliz. Todo fluyó muy bien como lo ensayamos. No siento que haya quedado nada mal; en mi caso he hecho esto durante ocho años, entonces vine a hacer lo mismo pero en un engranaje diferente.