“Me parece muy valiosa (la iniciativa) porque es realmente lo que experimentan las personas sordas cotidianamente en cuanto al consumo de productos audiovisuales, no todos son accesibles, entonces, me pareció una buena estrategia, no solo por querer sensibilizar la experiencia de las personas sordas sino por el plus que tiene la app que están sacando, que es que las personas sordas no tienen que pedir ayuda para llamar a pedir un exprés”, mencionó la joven de 33 años.