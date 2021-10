Buzz Lightyear decidió volar al infinito y más allá en el cine

Buzz Lightyear es uno de los personajes de "Toy Story" más queridos por los niños. Archivo Buzz Lightyear es uno de los personajes de "Toy Story" más queridos por los niños. Archivo (John Raoux/AP)

La historia de “Toy Story” confirma que tiene mucha tela por cortar y una muestra es el adelanto del filme “Lightyear”, película que mostrará el inicio del famoso astronauta amigo de Woody.

Disney y Pixar lanzaron el primer avance que mostrará la historia que inspiró la creación del muñeco Buzz Lightyear.

El adelanto de “Lightyear” muestra una inspiradora historia de ciencia ficción, repleta de naves especiales y mundos alienígenas, quizás por eso, este guardián espacial sirvió de inspiración para crear el juguete que todos queremos.

Este filme, que se estrenará el 17 de junio de 2022, también mostrará el origen de su emblemático traje blanco, verde y morado, y, más importante aún, de su ya clásica frase, la cual parece tener un vínculo especial con uno de sus colegas: “al infinito y más allá”.

Con Chris Evans en el papel principal y el animador Angus MacLane (“Finding Dory”) en la silla del director, la película ya se va perfilando como una entretenida aventura espacial al estilo de “Flash Gordon”.

“Trabajar con Pixar es un sueño hecho realidad. He sido un gran fan de sus películas desde casi el principio. Mi equipo apenas ha podido contener el entusiasmo cuando me contaron que Pixar tenía algo para mí, todo lo que decían era Buzz Lightyear. Yo no sabía lo que querían decir, ya que Tim Allen es Buzz Lightyear y nadie podría tocar su interpretación, así que tuve que saber qué diferencias hay entre los personajes y por qué valía la pena contar esta historia”, dijo el actor.

