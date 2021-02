“La vez pasada me llamaron (en la gira que hicieron en diciembre), pero no pude venir porque tenía otros compromisos en Costa Rica. Esta vez sí me vine, estoy muy contenta. Nos estamos cuidando con gel y tapabocas, las tarimas tienen buena distancia con la gente y solo está el grupo. De paso, también ando promocionando un tema como solista que todavía no he presentado allá y la gente ha estado muy contenta con lo que hemos hecho, me recuerdan con mucho cariño como la imagen del grupo”, contó.