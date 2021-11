Campeón de swing criollo 2021 tiene solo una pierna (Video)

Leonel Blanco y Rocío Espinoza son ganadores de la competencia nacional abierto de Swing Criollo 2021, de la emisora La Mejor. Captura de video

Don Leonel Blanco es un verdadero campeón por partida doble.

Negro, como le dicen sus amigos, y su pareja de baile, Rocío Espinoza, se coronaron el viernes pasado en la Competencia Nacional Abierto de Swing Criollo 2021 que organizó la emisora La Mejor 99.1 F.M..

Decimos que Blanco es doblemente campeón porque hace cinco años le amputaron la pierna izquierda por un cáncer del que ya le dieron de alta.

Este tibaseño, de 52 años, demostró en la pista de baile que los límites solo están en la cabeza.

"Negro", como le dicen a don Leonel, dejó a todos asombrados con sus movimientos. Captura de video

Negro y Rocío son amigos y le encanta ir a los salones de baile juntos, por eso cuando la herediana escuchó que iban a hacer el concurso lo convenció para que participaran.

“Yo duré como 16 años en los que iba todos los fines de semana seguidos a bailar y al haber bailado tanto tiempo uno agarra el equilibrio dando vueltas y, gracias a Dios, el pie que Él me dejó fue el más fuerte (derecho).

“Yo nunca me eché a morir y nunca dije que no iba a volver a bailar, más bien dije, ‘suéltenme para que vean’”, mencionó el soldador de profesión.

El bailarín perdió su pierna izquierda a raíz de un tumor. Captura de video

Todo un ejemplo

En el 2013, a don Leonel le amputaron la pierna a raíz de un tumor (sarcoma de células gigantes) que le descubrieron en el fémur de la pierna izquierda.

A pesar de que en el hospital México intentaron salvarle la pierna --lo operaron 41 veces-- él al final aceptó la voluntad de Dios y por eso vive su vida como si aún la tuviera.

Aunque tiene una prótesis para caminar, prefiere bailar sin ella porque dice que así puede dar mejores vueltas y hacer lucir mejor a su pareja.

“La prótesis la uso para ir a hacer mandados, para ir a misa, pero cuando voy a una reunión donde se pueda bailar, voy sin ella porque bailo más tranquilo. Es que con la prótesis es más incómodo porque es muy grande y me llega al abdomen, entonces, soy más ágil sin ella”, contó.

Leonel y Rocío son pareja de baile desde hace muchos años. Captura de video

Precisamente la agilidad que tiene para pegar brinquitos y llevarle el ritmo a su amiga Rocío fue lo que inclinó la balanza para que el jurado los premiara.

“Yo no me siento discapacitado, yo ando en carro y gracias a Dios tengo una vida normal. Desde que tenía venite años empecé a bailar y para mí el baile es mi vida, es mi oxígeno y a mí se me olvidan los problemas mientras estoy bailando. Bailar para mí es lo máximo”, mencionó el ganador.



— "La salsa es lo mío, pero la cumbia, por la discapacidad que yo tengo, me queda muy bien, pero bailo de todo", Leonel Blanco

Un orgullo para todos

Para Rocío es todo un orgullo bailar junto a Negro y, según contó, para ella es un ejemplo de vida porque su gran optimismo y personalidad tan amena la motivan a seguir adelante.

El tibaseño contó que con los 100 mil colones que se ganó aprovechará para pagar el marchamo de su carrito. Captura de video

Ambos se conocieron hace más de 10 años en el grupo de baile de la Universidad Nacional y, desde entonces, se echan cualquier piecilla juntos.

“Un día practicando él dijo, ‘no, lo voy a intentar sin prótesis’, y empezó a bailar como los grandes y no solo bailamos swing, sino que el Negro puede bailar cualquier ritmo”, contó la educadora, vecina de Heredia.

Emisora de aniversario

La emisora La Mejor anunció el concurso desde inicios de noviembre y luego de ver el montón de videos que enviaron los oyentes, eligieron a las seis parejas finalistas.

Jimmy Anchía, jefe de programación de la 99.1 F.M., contó que la selección se hizo junto con Ligia Torijano, bailarina y coreógrafa de Baile Popular, y que el jurado de la final también era de su academia.

El concurso se realizó el viernes anterior en el Casino Fiesta, en Alajuela, y el primer lugar se llevó 100 mil colones en efectivo y una tarjeta por la misma cantidad de plata para jugar en el casino.

Este 1 de diciembre la emisora cumple 14 años al aire y según adelantó el productor, se vienen más sorpresas para los oyentes por el aniversario.

