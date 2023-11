Canal 13 y ¡Opa! Se unieron para transmitir los toros y ficharon a famoso humorista de Teletica

La transmisión de las corridas de toros desde el redondel de Zapote estarán a cargo del Sinart y de ¡Opa!. (Jose Cordero)

Cada vez falta menos para que sea diciembre e inicien las corridas de toros de fin y principio de año y acá les tenemos todos los detalles de cómo estarán conformados los elencos de cada televisora.

Ya es más que oficial que los canales 6 y 7 se unieron nuevamente con la Asociación Cívica Palmareña para hacer sus transmisiones desde el redondel de Palmares.

Además, ya les habíamos anunciado que canal 13 se haría cargo, al igual que el año pasado, de la transmisión de las corridas de toros del redondel de Zapote.

Lo que es nuevo es que el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) decidió fusionarse esta vez con ¡Opa!, canal 38, y harán juntos 25 corridas que iniciarán el 25 de diciembre y se extenderán hasta el 7 de enero.

Canal 13 se hará cargo de la producción completa de los toros de Zapote, pero en su elenco estarán varias caras conocidas de ¡Opa!.

Ambos canales oficializarán su unión este martes 14 de noviembre, en la Hacienda Salitrillos, en Aserrí, pero en La Teja ya nos enteramos de algunos detalles, como quiénes serán los presentadores y el equipo de humoristas de este 2023.

Para empezar la producción como tal estará a cargo del personal del Sinart y ¡Opa! va a tirar la misma señal. Además, llegaron al convenio de que unirán parte de sus figuras.

Por ejemplo, según nuestros informantes las presentadoras Cristiana Nassar y Verónica González estarán con ellos, así como la humorista Mila Montero, quien dicho sea de paso estuvo en los toros del 13 en el 2022.

Se dice que Cristiana no estará en el palco con todos sino que tendrá una sección propia.

Es prácticamente un hecho que la presentadora Cristiana Nassar, del canal ¡Opa!, estará con el elenco del Sinart. Instagram

LEA MÁS: Todo listo para los Toros de Zapote 2022

Ficharon humorista de Teletica

Hace unos días también dimos a conocer que el 13 ya había fichado al periodista Luis Carlos Monge y a la modelo Marcela Negrini, quienes estuvieron con ellos el año pasado. Luisca será el encargado de llevar el hilo conductor de las transmisiones.

También estarán las periodistas Tammy González y Melany Corrales, ambas empleadas del Sinart y el encargado de narrar las corridas será de nuevo Frank Mena.

En cuanto a los humoristas nos confirmaron que estarán Francisco “Chico” Blanco y Mauricio Artavia, mejor conocido como Papi Pazz. Éste último estará igualmente en El Chinamo de Teletica y, al parecer, no tendrá bronca de trabajar con ellos a pesar de ser casi ficha del 7.

Además, se les unirá el imitador guanacasteco Argenis Matarrita, quien se diera a conocer en La dulce vida, de Repretel.

El fin de semana anterior la producción hizo un casting en sus instalaciones, en La Uruca, para buscar nuevos talentos en la imitación y humorismo y tuvieron muy buenos resultados, así que habrá caras nuevas.

"Papi Pazz" saltará de El Chinamo a los toros de canal 13 este diciembre. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: (Video) Nuevo imitador guanacasteco de “La Bombeta” dice poder hacer 100 voces

El año pasado estuvo con ellos el locutor Ronny “La Perla” Zelaya; sin embargo, este se fue a trabajar a Estados Unidos, por ende será un gran ausente.

Otro que habría quedado por fuera sería el locutor Irán Blanco, mejor conocido como el Maleku, de radio Omega. De hecho, él nos confirmó que hasta el momento no lo han contactado.

“Este año no me han dicho absolutamente nada, no me estarían tomando en cuenta, asumo yo, porque no me han dicho nada todavía. Es una lástima de mi parte porque me hubiera encantado participar, por supuesto, el año pasado fue todo un éxito”, dijo.

Este martes se confirmará el elenco completo de esta fusión y las corridas en Zapote serán a las 3 y 8 p. m.

Este fue el elenco de los toros canal 13 del 2022, pero varios de ellos no estarán este año. (Cortesía)

Canal 8

Otra televisora que ya se prepara para las transmisiones taurinas, pero desde el redondel de Pedregal, en Belén, es canal 8 de Multimedios, que tendrá 22 corridas.

Según sabemos, parte de los que estarán en el redondel serán Giovanny “El Profe” Calderón, el presentador Julio Solís y el periodista Alexis Jiménez.

Cabe destacar que esta vez perdieron a la presentadora María Fernanda León, quien recién fichó con Teletica y estará en los toros con el trencito.

De momento "la Tía" Maureen Salguero no sabe si estará este año en toros. Archivo

Se rumoró que Maureen Salguero, “la Tía”, estaría este año, a pesar de haber sido despedida de La Caliente, emisora de Multimedios; sin embargo, ella misma nos confirmó que aún no firma.

“Yo todavía no he firmado nada, estoy escuchando y valorando ofertas. Ni siquiera sé si voy a participar en toros este fin de año, pero vamos a ver”, nos dijo.

Lo que es un completo misterio es qué humoristas contrataron porque en el 2022 tuvieron a Mila Montero, quien ahora es de ¡Opa! y a José Kawas, quien falleció en julio pasado.

Michael Soto, gerente de este canal de La Sabana, nos confirmó que el elenco oficial lo darán a conocer el miércoles 29 de noviembre en una conferencia de prensa.

“Lo que te puedo decir ahorita es que estamos trabajando fuertemente en la propuesta que tenemos, pero no te podría dar detalles porque la decisión es darlo a conocer ese día”, dijo.

Este fue parte del elenco de canal 8 para las corridas de toros del 2018, pero ya varios de ellos no estarán este año. (Alonso Tenorio)

Soto solo adelantó que vienen con nuevas incorporaciones en el elenco y que a partir del 4 de diciembre y hasta el 22 de diciembre tendrán un programa de entretenimiento llamado “Toros a la tica”, a las 4 p. m.

“Sí incluye algunos clip de corridas, será apoyado mucho en el elenco que nos estará acompañando en toros, pero será un programa de entretenimiento y humor”, adelantó.