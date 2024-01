Canal 7 ya trabaja en su primer gran programa del 2024

Teletica Formatos ya trabaja en el primer gran programa de canal 7 del 2024.

El Estudio Marco Picado de canal 7 comenzó a cambiar de cara con el inicio del montaje de un escenario para el primer gran programa del 2024 de Teletica Formatos.

La productora Vivian Peraza compartió en Instagram un video de los trabajadores poniéndole bonito en el montaje de la escenografía.

“Así empieza todo”, escribió Peraza en la historia que compartió este jueves y en la que se observa la instalación del piso y del fondo del escenario, todo en “obra gris”.

La Teja le consultó a la productora respecto a cuál es el programa en el que están trabajando; sin embargo, mencionó que aún no darán detalles, pero que sí pronto.

Informantes a lo interno del canal del trencito, dijeron a este medio que se trataba del set de Tu cara me suena, que canal 7 transmitió por última vez en el 2021.

El programa de imitaciones, actuación y canto volvería a reunir figuras conocidas del país para transformarlos en famosos artistas de la música de todo el mundo.

La primera vez que canal 7 transmitió Tu cara me suena fue en abril del 2015, cuando se coronó ganador de esa temporada el cantante de Gandhi, Luis Montalberth.

El más reciente ganador de Tu cara me suena fue Eduardo “Ed” Quesada.

De ser Tu cara me suena la primera gran producción de canal 7 en este 2024, esta será la sétima temporada del programa, que es propiedad de la productora española Endemol.

El año pasado, tras el final de Nace una estrella, Vivian Peraza había confirmado a La Teja que en el segundo semestre del 2024 estrenarían una nueva temporada de Dancing with the Stars, lo que refuerza la posibilidad de que sea Tu cara me suena el programa en el que están trabajando.

