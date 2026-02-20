Canal ¡Opa! ficha a otra exfigura de Repretel

El canal ¡Opa! Canal 38 continúa reforzando su estructura informativa y anunció la incorporación de un experimentado periodista y exfigura de Repretel.

José Andrés Soto Rivera trabajó tiempo atrás en Noticias Repretel. (Crtesía José Andrés Soto)

Se trata de José Andrés Soto, quien asumirá la jefatura de información de su noticiero Central Noticias.

Soto cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación; entre sus cargos más destacados figura su paso como director de noticias del Sinart, así como su labor como jefe de información de Noticias Repretel entre 1998 y el 2000.

La llegada de Soto se da como parte de una serie de ajustes estratégicos que impulsa Canal 38, en momentos en que la televisora se acerca a su tercer aniversario al aire, que será en julio.

El objetivo, según ha señalado la administración del canal, es fortalecer la oferta informativa con mayor profundidad, análisis político e investigación periodística.

Además del fichaje de Soto, ¡Opa! anunció cambios en sus jefaturas, entre ellos el nombramiento del periodista Gilberto Valencia como nuevo director de Contenidos, mientras que el productor Gastón Carrera continuará al frente de proyectos como el Miss Universe Costa Rica.

Douglas Sánchez sigue siendo el director de Central Noticias y El Octavo Mandamiento.