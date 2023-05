Canallada que le hicieron a Johanna Villalobos con Inteligencia Artificial hizo eco en el mundo

El nombre de Johanna VIllalobos sonó en todo el mundo. Facebook.

La canallada que le hicieron a Johanna Villalobos de crear un desnudo de ella con ayuda de la Inteligencia Artificial, hizo eco no solo en nuestro país, sino en otros lugares del mundo.

Medios como El Universal, de Colombia; SDP Noticias, El Excelsior y TV Azteca de México; Diario Con Vos, de Argentina y muchos más hablaron del tema y se sorprendieron de los alcances --para mal-- de la tecnología y las ganas de hacer el daño de algunas personas.

“Usaron Inteligencia Artificial para borrar la malla (traje de baño) en la foto de una periodista de Costa Rica”, tituló el periódico argentino.

“Es difícil encontrar a mujeres o adolescentes que no hayan compartido alguna foto en ropa interior o en la playa en sus redes sociales. Sin embargo, publicarlas no es una manifestación del deseo de esa mujer de que sean utilizadas para cumplir fantasías de ‘fans’ violentos. No hay nada que autorice que hayan desnudado a Johanna Villalobos con IA. A ella, ni a ninguna otra mujer. Como siempre, la tecnología es solo una herramienta hasta que empieza a ser usada para violentar personas”, afirma el mismo diario.

“Cabe señalar que la IA (inteligencia artificial) ha sido un gran recurso, sobre todo cuando se intenta materializar algunos de los escenarios que muchas veces se crean en nuestra imaginación, sin embargo, muchas personas efectúan un uso incorrecto de la inteligencia artificial (IA) y no les importa afectar a terceros”, agrega TV Azteca.

Johanna Villalobos dice que ha recibido mucho apoyo, aunque filazos también. Cortesía.

Capítulo cerrado

Luego de dar un montón de entrevistas y hablar a profundidad sobre el tema, Joha dice que está intentando cerrar el capítulo y agradece el apoyo de toda la gente que ha querido mostrarle su cariño.

“Quiero agradecer todo el apoyo, no he podido contestar todos los comentarios, vi que a Rosalía le hicieron los mismo hace unos días. Han sido como tres días en que he estado bombardeada, viendo mi nombre en todas partes, comentarios positivos y otros negativos, la mayoría de hombres. No he podido pensar cómo me siento, pero me he sentido como bajoneada, pero estoy bien”, aseguró en sus redes sociales.

Esperamos que su testimonio sirva para que se cree conciencia del daño que pueden causar estas “bromitas”.