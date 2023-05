Johanna Villalobos reacciona a foto de ella desnuda creada con Inteligencia Artificial

Esta es la foto que sustituyeron en IA de Johanna Villalobos. Instagram.

La locutora y creadora de contenido Johanna Villalobos reaccionó indignada al darse cuenta de que una fotografía suya “desnuda” circula en redes sociales.

Joha se enteró de eso la tarde del domingo, pero comentó que no es una filtración común y corriente, sino que fue una imagen creada con Inteligencia artificial.

Johanna Villalobos se mostró muy molesta con el montaje que le hicieron

Así como lo lee, ahora que está tan avanzado este tema, pareciera que algún gracioso se puso creativo y en lugar de utilizar esta herramienta para algo de bien, más bien quiso hacerle daño a Villalobos.

¿En qué consiste? Al parecer y según relató Joha, esa persona agarró una de las imágenes que ella ha publicado en Instagram, en donde aparece en traje de baño y le pidió a la IA que simulara un desnudo, para ver cómo se vería ella sin ropa.

LEA MÁS: Johanna Villalobos apoya el despido de su compañero El Dari

Como esta herramienta hace caso en dos toques a lo que se le pide, ese fue el resultado, dejando más que sorprendida y enojada a la macha.

“Me quitaron la ropa, claramente no soy yo, la IA no puede reemplazar a una persona real, se me ve todo y es mi cara, pero no es mi cuerpo. Esa foto la había subido hace dos meses a Instagram y hace una semana he visto que tiene más movimiento y es por eso, esta foto la han pasado por WhatsApp y Foro de Costa Rica. Estoy muy molesta, pero no se puede hacer nada”, comentó.

Joha afirmó que siempre ha tenido mucho cuidado de lo que hace, tanto de manera pública como privada y por eso está tranquila de que nadie puede tener una imagen de ese tipo de ella.