Johanna Villalobos apoya el despido de su compañero El Dari

Johanna Villalobos trabajaba junto a El Dari y aplaudió la decisión de la emisora. Archivo

Johanna Villalobos, del programa Desperta Vox, de radio VOX F.M., apoyó el despido de su compañero Darío Durán, conocido como El Dari, quien fue acusado de acoso sexual por una joven en Twitter.

La locutora publicó en su cuenta de Instagram que ella está en contra del acoso sexual y de la violencia contra las mujeres y que siente que son temas que hay que hablarlos y tratarlos “con la importancia necesaria”.

“Hablé con Darío el viernes pasado, cuando recién se había publicado el video, y ya se imaginarán mi reacción hacia el tema. Es lamentable lo que sucedió, la radio tomó una decisión y creo que esa decisión es importante para que todos aprendamos como sociedad que hay ciertas actitudes que no está bien normalizarlas”, mencionó la también bloguera.

En el video pareciera que el Dari la está grabando sus partes íntimas. Captura de pantalla.

[ Vox despide a “El Dari” luego de acusación de acoso de una mujer ]

Este lunes, el director de la emisora Vox F.M., Giovanni Ortiz, le confirmó a La Teja que el locutor Darío Durán quedaba fuera del programa radial por el video, que circula desde el jueves, en el que sale una muchacha denunciándolo porque le estaba grabando el trasero sin su consentimiento.

Hace justamente un año, Johanna fue noticia al llamar “machista” al locutor Gustavo Peláez, luego de que él hiciera un comentario despectivo contra ella en su programa de TD Más.

El colombiano, esa vez, había mencionado que ella era una persona vacía, hueca y que solo sirve para hacer porno.

Disculpa

El Dari hizo el sábado un video en sus redes en el que pidió disculpas a la joven afectada; sin embargo, esto no fue suficiente pues en la emisora 105.5 F.M. aseguraron que están “comprometidos con los valores que nos representan como empresa” y que por eso él no seguía más en el programa.

El humorista no tenía ni un año en la radio y desde lo ocurrido no ha vuelto a publicar nada en sus redes sociales y mencionó por medio de su vocera, Jeannina Fonseca, que no se iba a referir más al tema.