Vox despide a “El Dari” luego de acusación de acoso de una mujer

Dari En el video pareciera que el Dari la está grabando. Captura de pantalla.

La empresa Grupo Radiofónico Omega decidió dejar de contar con los servicios del locutor del programa Desperta Vox, Darío Durán luego de la acusación de acoso que hizo una mujer al denunciar el jueves anterior en Twitter que le había grabado el trasero sin su consentimiento.

La Teja conversó la mañana de este lunes con Giovanni Ortiz, director de la emisora Vox F.M., quien confirmó que desde este día ya Durán no aparecerá más en el programa de radio.

“La decisión que se toma es no contar más con los servicios de Darío, es por un tema de reestructuración, no podemos acusarlo porque no hay una demanda forma contra él, pero dentro de nuestras políticas sí hay una de comportamiento y esos temas no los pasamos por alto”, señaló.

Ortiz comentó que se habló con el locutor para escuchar su parte y que luego de eso tomaron la decisión de despedirlo.

El Dari.cr, comediante. Cortesía El Dari es muy conocido en redes por su humor. Instagram

Agregó que es una responsabilidad de la compañía dar el ejemplo ante diferentes situaciones.

“Usted ve en la política y diferentes situaciones que están pasando en el país y es algo complicado. Somos una empresa familiar y no podemos controlar la vida privada de las personas, pero no va con lo que nosotros queremos.

De momento, el programa seguirá con los mismos locutores que son Johanna Villalobos, Daniel Montoya y Jito Sánchez.

El sábado anterior, Durán se disculpó por medio de un comunicado de prensa asumiendo toda la culpa de lo que pasó.

“Aunque en toda historia hay dos versiones, no voy a contradecir a la muchacha que me acusa, acepto que cometí un error y por eso me comprometo a no volver a irrespetar a una mujer, así como a educarme y sensibilizarme sobre este tema”, aseguró El Dari.

La joven, cuyo usuario en esta red social es @imthattshawty, aseguró por medio de un video que el conocido personaje de las redes sociales se habría sobrepasado con ella en una fiesta, pues le pidió una foto y cuando se dio cuenta estaba intentando grabarla por detrás.