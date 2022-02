Mujer denuncia a El Dari por supuestamente grabarle el trasero con el cel

Una mujer denunció en Twitter al locutor, Darío Durán, conocido como “El Dari” por supuestamente grabarle el trasero con el cel sin ninguna autorización.

La joven, cuyo usuario en esta red social es @imthattshawty, aseguró por medio de un video que el conocido personaje de las redes sociales se habría sobrepasado con ella, pues le pidió una foto y cuando se dio cuenta estaba intentando grabarla por detrás.

“Ayer (miércoles) fui a un fiesta y estaba este mae, lo conocí ahí, sé que tenemos varios amigos en común, pero el mae llegó a decirme que nos tomáramos una foto para Instagram y le dije que sí. Me llevó a un lugar donde solo estábamos nosotros dos y me comenzó a decir que posara, saqué mi teléfono y él sacó el de él y comenzó a grabar con flash, de pies a cabeza y ya después me empezó a decir que me pusiera de espaldas y cuando volví a ver, el mae estaba agachado grabándome el culo, desde abajo.

“Él tiene bastantes seguidores, colabora con marcas y con gente que también tienen bastantes seguidores y en esa misma fiesta le conté a una güila y me dijo que a la amiga le acababa de hacer mismo y después hablé con ella y me dijo que le hizo exactamente lo mismo”, denunció en Twitter.

Según ella, Darío la habría llamado este jueves para ofrecerle disculpas y excusarse porque aparentemente estaba pasado de tragos.

“Me llamó y me pidió perdón, obvio porque sabe que lo puedo ‘quemar’ (exponer) tengo hasta un video y me dijo que estaba borracho, que él no es así, que es una buena persona y bla, bla, bla.

Dari En el video pareciera que el Dari la está grabando. Captura de pantalla.

La muchacha incluso adjuntó el video del momento tan incómodo que vivió, pues cuando estaba grabando con celular vio a Durán agachado y con su teléfono en la mano.

[ “El Dari” es todo un pegue en Instagram gracias a sus transmisiones en vivo ]

Darío se ha hecho muy conocido en Instagram, donde tiene más de 112 mil seguidores y también trabaja en el programa Desperta Vox, de la emisora Vox 105.5 F.M. Es muy amigo de figuras como Keyla Sánchez y Hernán Medford, entre otros.

La Teja contactó a Durán y nos dijo que durante el transcurso de este viernes se referirá al tema.