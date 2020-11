Porque toco temas varios, hablo de la peor experiencia sexual, el peor ligue o qué es lo más feo que le ha pasado en público, cuál fue ese bañazo. A la gente le gusta mucho interactuar y pasan contando sus experiencias. Dios me ha bendecido con esto de las redes sociales, he caído en gracia con el público y no he tenido gente que me escriba cosas como payaso, ridículo, nada de eso por dicha.