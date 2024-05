Ganador de la quinta gala de Tu cara me suena perdió a su “fan número uno” hace pocos días

Jonatha Samuel y Iriabelle González.(Teletica)

Jonathan Mora Rodríguez, conocido artísticamente como Jonathan Samuel, nos contó que no todo fue alegría en el programa Tu cara me suena de este domingo.

Y es que el talentoso exintegrante del dúo Los Huracanes se apoderó de la quinta noche del programa de imitaciones de Teletica y, aunque estaba muy contento por su triunfo, nos contó que lo invadieron los sentimientos, ya que el pasado 28 de abril falleció por un problema de salud, una de las personas más queridas y especiales para él, su abuelita, Cecilia Méndez, de 87 años, quien era su fan número uno.

“Mi abuelita siempre estaba sentada viendo el programa, y cuando gané una de las galas haciendo la interpretación de Rocío Dúrcal, para ella fue increíble, además porque se lo puede dedicar a ella. Recuerdo ese día se sintió realizada conmigo, vivió esa victoria como suya también. Pero ahora que Dios decidió llamarla, la verdad se me juntaron las dos cosas, y las emociones que sentía fueron muy rudas para mí”, comentó Jonathan.

Este quinto programa, la producción decidió hacerlo en dúos y a Jonathan le tocó con la cantante nacional y exparticipante de este concurso, Iriabelle González.

Ambos cantantes ganaron la gala con la pieza “Qué agonía” de Ángela Aguilar, de hecho, Jonathan nos expresó que Iriabelle fue un apoyo para él en todo momento.

“El dúo definitivamente sonó bien gracias a Iriabelle, porque ella es una excelente cantante. Yo hice la parte de Ángela Aguilar, pero el resultado final sonó muy bonito. Gracias a Dios, a los jueces les gustó”, expresó.

El artista detalló que esta vez se tuvo que meter mucho en el papel de una chiquilla, ya que así es como se ve Ángela cantando a la par de Yuridia Gaxiola. “Traté de meterme en la piel de una chiquilla de 20 años. Igual fue un reto, porque yo hace rato pasé esa época y no fue de chiquilla”, añadió entre risas.

Jonathan Samuel nos contó que gracias a Dios se le dio la oportunidad de ganar por segunda vez la gala, y que lo que más le llena el corazón es que los tres millones de colones se fueron para el Hogar de Ancianos San Antonio de Padua, ubicado en Pavas.

“Esta fundación fue la que había escogido, aquí llegan adultos mayores de más de 65 años. En este lugar ellos hacen actividades, les dan la comidita, y lo que me gusta es que ellos ayudan mucho a la comunidad de Pavas. Para mí es una bendición que se les pueda dar ese empujón”, comentó.

Para el cantante de 42 años, también fue muy emotivo entregarle el premio al Hogar de Ancianos, ya que todo le recordaba a su abuelita porque le tocó convivir con bastante viejitos.

“Yo le dediqué el triunfo a mi abuela y, tras de eso, me tocó convivir con señores que me venían a abrazar como quizás lo hacía mi abuelita. Fue duro, pero bonito que también se lo pude dedicar a una comunidad que representaba a mi abuela, porque ella también asistía a un grupo. La verdad es que pude revivir el momento sin ella, el gane tuvo mucho sentido a pesar de que ella no lo vio”, comentó.