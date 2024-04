Rocío Durcal puso a sudar más de la cuenta a Jonathan Samuel para ganar en Tu cara me suena

Jonathan Samuel se llevó el primer lugar de la tercera temporada. foto:Teletica

Jonathan Mora Rodríguez, conocido artísticamente como Jonathan Samuel, la vio fea, como decimos popularmente los ticos, para ganar la tercera gala del programa Tu cara me suena de este domingo 21 de abril.

Jona fue el ganador de la gala con la interpretación de “Como tu mujer” de Rocío Dúrcal, gracias a la cual recibió la suma de tres millones de colones para la fundación Luz y Amor, que se dedica a ayudar a jóvenes a sacarlos de la drogadicción y de la calle.

“La fundación se dedica de lleno, sin ningún interés de nada y es un dinero que Dios tenía para ellos. Entonces para mí es una bendición”, detalló Jonathan.

El talentoso intérprete nacional, de 42 años, le contó a La Teja, que esta fue la primera vez que se vestía de mujer.

“Estaba pensando mucho en los tacones para manejarlos, pero cuando me pusieron las pestañas eso fue lo más terrible del mundo, yo no sé cómo hacen las mujeres, a mí se me cerraban los ojos y no veía. Además, me agregaron un lápiz dentro de los ojos y es la sensación más extraña del mundo”, comentó.

El exintegrante del dúo Los Huracanes, confesó que aparte de los tacones y el maquillaje, le pusieron un adorno en la cabeza y, además, tuvo que cargar con un vestido que para él pesaba unos 20 kilos.

“Toda la transformación tuvo su cosa, desde el maquillaje, el sentirme diferente, no tenía que caminar, sino bailar. Y para mí, Rocío Dúrcal, era increíble, ella tenía una presencia y elegancia, otra cosa, y de verdad que tenía que salirme de mí para meterme de lleno en el papel”, detalló el ganador.

Samuel detalló que para ganar le puso muchísimo cuidado a cada uno de los movimientos del baile y lo que hacía la española.

“El triunfo fue posible gracias a los profes y al empeño, porque a uno le enseñan mucho, además es un proceso que va de la mano”, detalló.

Jonathan Samuel recibió la suma de 3 millones de colones para la fundación Luz y Amor, fundación la cual se dedica a ayudar a jóvenes en drogadicción. foto:Teletica

Dedicados

Este talentoso cantante está muy motivado y contento por el logro de esta tercera gala, fue por eso, que se lo dedicó a dos personas muy importantes en su vida, y a una que ya está en el cielo.

“A mi mamá Anabel Rodríguez y a mi abuelita Cecilia Méndez, de 87 años, porque nunca se pierden el programa, además de la mamá de Adán Chinchilla (maquillista de Canal 7) porque cumplió un año más de fallecida”, dijo.

Jonathan nos contó que se lo dedicó a su abuelita porque ella soñaba con verlo algún día en algún programa, además porque doña Cecilia ve en él su sueño realizado, ya que ella también es una artista, solo que no pudo desarrollar su carrera como hubiese querido.

“Aunque no pudo desenvolverse como la gran artista que es, a los 70 años, se dedicó a pintar sin importar lo que dijeran los demás y para mí es un orgullo. Ambas son pilares y ejemplos a seguir, son mujeres fuertes y la transformación fue llevar un peso simbólico”, comentó.