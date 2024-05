Bandera de Costa Rica armó discordia en reciente concierto de Madonna en México

Jorge Tenorio junto a sus tías Ana, Kattya y Grettel Madrigal antes de entrar al Palacio de los Deportes, en Ciudad de México, al concierto de Madonna. (Cortesía)

¿Se imagina ir en familia y con toda la ilusión del mundo a un concierto de uno de sus artistas favoritos, pero al llegar al lugar le condicionen la entrada porque entre las cosas que llevan hay una bandera de su país?

Precisamente eso fue lo que le pasó a una familia costarricense que viajó a México hace pocos días para asistir al concierto que Madonna dio, el 23 de abril, en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México.

Uno de ellos llevaba en su bolso la bandera de Costa Rica bien dobladita para sacarla durante el concierto de la reina del pop, pero al pasar por uno de los controles de seguridad le dijeron que no la podía ingresar.

Jorge Tenorio Madrigal, dueño de la bandera que llevaba una tía en el bolso que “requisaron”, relató a La Teja lo humillante que fue para ellos escuchar el desprecio con el que los guaruras se refirieron a nuestro emblema y contó que al final, prácticamente, fueron obligados a botarla.

“Yo ya había pasado el control, estaba en otra parte y en eso veo todo y me devuelvo para ver qué pasaba. Ya me dice mi tía que no podía pasar la bandera; entonces le pregunto (al de seguridad) la razón y simplemente me dijo que no, que no podía pasarla”, afirmó Tenorio.

El terapeuta físico relató que en ese momento venía entrando una mexicana con una bandera de México y que él le reclamó por qué ella sí podía y ellos no.

“Es diferente, me dijo. Le cuestioné que qué era diferente porque me dio más cólera y comenzamos a discutir. Le pregunté qué pretendía que hiciéramos con la bandera y su respuesta fue que saliera al parqueo”, continuó.

Jorge Tenorio lamentó que no pudiera entrar con la bandera, pero su dolor más grande fue escuchar el desprecio de los guaruras por nuestro símbolo patrio. (Cortesía)

Sin dónde dejarla

Tenorio y las tres tías con las que fue al concierto no andaban en carro, entonces no tenían ningún lugar dónde dejar la bandera, un símbolo que merece todo el respeto en cualquier lugar del mundo sea del país que sea.

Los ticos creyeron que solucionarían con la promesa de no sacar la bandera del bolso en el concierto, pero los guaruras tampoco los dejaron. Era deshacerse de la bandera o no entrar al concierto.

Impactados con la situación y con la gran falta de respeto que sentían por nuestro símbolo nacional, preguntaron si había alguien que les podía hacer el favor de guardarla, pero ese alguien todavía lesionó más el sentimiento de ellos con la respuesta que les dio.

“Me dijo que ellos podían guardar solo cosas de valor. Ahí todavía me enojé y ofendí más. ¿Cómo me iba a decir que la bandera de mi país no tiene ningún valor?”, reclamó.

“Como no quisieron cuidarla la dejé en un lugar que había cerca de ellos (los de seguridad) con la fe de que cuando salía ahí iba a estar, me advirtieron que no tendrían ninguna responsabilidad y, claramente, cuando salí ya habían recogido toda la basura y la bandera no estaba”, mencionó.

Para Jorge, la situación fue humillante, pues nunca en su vida había experimentado el rechazo de alguien por un símbolo tan importante de nuestra identidad.

“Te puedo decir que es una de las humillaciones más grandes que he tenido. Es una humillación muy grande que te obliguen casi a botar la bandera de tu país. Es la impotencia de no poder hacer nada porque fue un montón de dinero que se pagó para estar allá. Fue humillante, me sentí ultrajado”, subrayó.

Aunque iban bien identificados con una camisa de Madonna, los ticos no pudieron ondear la bandera en el Palacio de los Deportes de México. (Cortesía)

Todavía vale más

Desde luego que el percance eclipsó un poquito la experiencia familiar. Si bien Jorge ya había visto a la intérprete de “Vogue” en otros conciertos, era la primera vez que lo disfrutaría con sus tías, que nunca habían estado en un espectáculo de la estadounidense.

“Fue un momento de muy mal gusto porque la idea era disfrutar en familia, pero realmente fue bastante complicado. Ya en el show a uno se le olvida un poquito el asunto pero cuando lo analiza en frío, te das cuenta de lo humillante que fue el momento”, mencionó.

Jorge reconoció que en la localidad donde ellos estaban solo había banderas mexicanas, pero sí dijo que en un vistazo que echó por el Palacio de los Deportes azteca logró ver una bandera de Venezuela y otra de Brasil.

Además del significado que ya tiene por ser nuestro emblema, la bandera de Jorge era más especial para él porque la ha llevado a otros conciertos o actividades deportivas en las que ha participado.

“Después de viejo (tiene 40 años) comencé a correr, entonces es una bandera que en ciertas actividades que he hecho fuera la he llevado, como la media maratón de Miami; entonces tenía un valor adicional al gran valor que tiene ella misma por ser la bandera de mi país”, refirió.

Madonna anda de gira por todo el mundo con su "Celebration Tour". (Cortesía)

Tenorio aclaró que la situación fue con la seguridad de la producción local del concierto; es decir, el equipo de Madonna no tuvo nada qué ver en el asunto. También confesó que se lo contó –con tono de reclamo– a varios amigos mexicanos, quienes no podían creer lo que les hicieron.