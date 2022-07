Cancelan conciertos de Pablo Montero y Jerry Rivera y el productor no aparece

(Pablo Montero, cantante mexicano. Facebook.)

Los dos conciertos que darían este domingo y lunes Pablo Montero y Jerry Rivera en el país se cancelaron de un pronto a otro y el productor responsable de traer a ambos artistas internacionales no aparece.

Este domingo el mexicano se iba a presentar en las Fiestas de Santa Cruz, Guanacaste, junto a la cantante nacional Melissa Mora, pero no llegó nadie de la productora AYYYP.

Este lunes también había presentación en Miramar, Puntarenas, pero tampoco habrá.

Meli nos confirmó la noticia de la cancelación, pues ella se encuentra en el lugar con sus bailarines y equipo de trabajo y nada más les dijeron que no habría concierto, porque nadie llegó a hacerse responsable de tener todo listo.

“Yo llegué a hacer prueba de sonido a las 10 a. m. como me habían dicho y cuando llego me dicen que está cancelado el evento, el de hoy y el de mañana, o sea, Pablo no se va a presentar ninguno de los dos días, y lo único que me indicaron es que es por una situación de fuerza mayor”, dijo Mora.

Meli dice estar en parte tranquila porque la productora ya le había pagado el 50% de los conciertos por adelantado, pero que igual se siente indignada.

La noche del sábado Pablo Montero y Melissa Mora sí se presentaron en la Cámara de Ganaderos de San Carlos, pero ante poquísima gente, pues ni el 25% del lugar estaba lleno.

Es el mismo productor

Este no es el único evento que cancelaron a última hora, porque el puertorriqueño Jerry Rivera tampoco le cantará a los ticos este domingo en San Carlos.

El intérprete de “Cara de niño” se iba a presentar esta noche en la Cámara de Ganaderos y solo avisaron que por motivos de “fuerza mayor” no habría concierto y es la misma productora AYYYP la responsable de la actividad.

Jerry Rivera se iba a presentar la noche de este domingo en San Carlos. Archivo (Silvia Nunez)

De hecho, el grupo nacional Los Ajenos tenía todo listo para salir rumbo hacia La Fortuna este domingo al mediodía, pero nadie de la organización les aparecía y decidieron retrasar la salida hasta que alguien les dijera que todo seguía en pie; sin embargo, aún siguen sin respuesta.

El “Cara de niño” también se iba presentar el viernes anterior en las Fiestas de Santa Cruz, junto con Los Ajenos y Los Navegantes, pero el evento se canceló debido a las fuertes lluvias y porque el lugar se inundó.

Intentamos ubicar a Kerry Gale, responsable de la productora AYYYP, pero no nos respondió.