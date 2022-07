Melissa Mora se prepara para dos de sus más importantes conciertos

Melissa Mora dice estar viviendo su mejor etapa como cantante. Instagram

Melissa Mora dice estar viviendo una de las mejores etapas de su carrera artística, a pesar de que no lanza una canción nueva desde que inició la pandemia y apenas hace unos meses volvió a los escenarios.

La ramonense llegó a esa conclusión porque está a punto de experimentar una serie de conciertos muy importantes, al lado de reconocidos artistas internacionales.

Este fin de semana compartirá el mismo escenario con el mexicano Pablo Montero, quien dará tres conciertos en el país, y la otra semana viajará a rumbo a Tabasco, México, pues será la encargada de abrir el concierto que la banda MS dará el 30 de julio en esta ciudad.

Pablo Montero, el que canta “Hay otra en tu lugar”, estará este sábado 23 de julio en la Cámara de Ganaderos de San Carlos, el domingo 24 en las Fiestas de Santa Cruz, Guanacaste, y el lunes 25 de julio en Miramar, de Puntarenas. En los tres lugares estará Melissa Mora cantando previo a la presentación del mexicano.

“Dije que este año iba a retomar la carrera y, a pesar de que no he vuelto a grabar nada nuevo, he tenido mucho trabajo para bendición de Dios”, dijo la también modelo cuando la contactamos para conversar sobre estos conciertos que se aproximan.

- ¿Cómo se dio la invitación de abrir los tres conciertos que dará Pablo Montero?

Por medio de Toledo. Él es muy conocido del productor que trae a Pablo, entonces, me buscó y me dijo que me querían contratar para abrirle a Pablo Montero.

La ramonense será quien abra los tres conciertos de Pablo Montero este fin de semana. Instagram

- ¿Le sorprendió?, lo digo por el hecho que lo suyo es más música urbana y este es un evento ranchero.

Es bonito que me tomaran en cuenta, pero es que este año ha sido como el año de mis sorpresas porque también me llamaron para abrir el concierto de la banda MS en Tabasco, México, y fueron dos momentos en los que me salieron lagrimillas en los ojos de lo bonito que se siente que piensen en mi trabajo.

- ¿Y cómo dieron con usted los productores del concierto de la banda MS?

Cuando Christian Nodal vino a dar el concierto aquí al Nacional (22 de mayo) conocí a don Arsenio, que es como uno de los productores de Nodal junto con la mamá y el papá que es el mánager, es él que ha seguido mi carrera y me dijo que cree que puedo tener buena proyección allá (en México) y me invitó a este evento que será el sábado 30 de julio.

Vamos a aprovechar el viaje a México porque también voy a tener, si Dios lo permite, una entrevista con TV y Novelas y voy a hacer gira de medios en Guadalajara.

- Usted es súperfan de la banda MS, ¿cierto?

Soy la fan número uno. Jamás me lo esperé que los fuera a conocer y a estar en un concierto con ellos.

El promotor artístico Gokú es quien maneja ahora la carrera de la cantante. Cortesía

- ¿Cómo se está preparando para estos conciertos?

Estamos muy emocionados, ahorita estoy con los ensayos para lo de Pablo Montero, vamos a tener dos bailarinas, entonces, estamos montando las coreografías, queríamos llevar banda también pero hay muy poco tiempo para los preparativos.

También estoy recibiendo clases de canto con Luis Montalbert (cantante de Gandhi), bueno desde hace cuatro meses estoy en clases con él.

- ¿Qué la hizo tomar clases de canto con él?

Cuando estuve en Tu cara me suena (2017) y llevaba las clases con Luis Montalbert sentía que me ayudaba bastante, entonces lo busqué porque sé qué es lo que yo necesito y él me ayuda bastante. Estar en Tu cara me suena también me ayudó bastante porque fueron seis meses de mucha escuela.

- ¿Primera vez que va a conocer a Pablo Montero o ya lo conocía?

Primera vez que va a tener el honor de conocerme él a mi (risas).

- ¿Cuánto tiempo le dieron para estar en tarima en ambos eventos?

Son 45 minutos en el de Pablo y una hora para el de MS allá en Tabasco.

La banda MS estará en Tabasco y la costarricense será la encargada de animar al público antes de que salgan ellos a la tarima. Instagram

- ¿Cuál de los dos conciertos la tiene más nerviosa?

MS, porque es la banda número uno a nivel regional, ellos llenan estadios, es una locura, entonces, tengo que prepararme muy bien porque sé que será un llenazo.

- ¿Cantará solo sus canciones?

Lo que tengo pensado es cantar de mis originales unas cuatro y hacer covers, porque lo que quiero es ambientar a las personas, que la gente esté contenta, que se divierta.

- ¿Ya eligió el vestuario para estos días tan importantes?

La idea es llevar varios vestuarios, normalmente los trajes los mando a traer y tengo una modista que se llama doña Roxana que me les hace, por ejemplo, capas, guantes y otros accesorios.

También ya fui a ver los sombreros porque voy a meter un poquito de música banda en el show en los dos conciertos. La gente cree que yo solo canto reguetón, pero de hecho a mi me contratan mucho para animar topes porque yo canto muchas canciones rancheras y me encanta.

Meli estuvo la noche del lunes grabando un nuevo tema musical que espera estrenar en los conciertos de Pablo Montero. Cortesía

- ¿Cómo cuáles otras canciones interpreta?

Como por ejemplo: “De los besos que te di” de Christian Nodal, es una canción que a la gente le gusta corearla, se la saben. También como “Soy una mujer” de Karol G.

El fin de semana estuve en Puntarenas para las fiesta de la Virgen del Mar e hice un mix de Karol G y la gente quedó supercontenta, les gustó, y me sentí muy bien con la respuesta del público.

De hecho, el lunes después del concierto en Miramar junto a Pablo Montero voy a estar en un bar ahí mismo presentando mi show solita... ¡No si estoy con mucho trabajito!

- ¿Se imaginó que iba a regresar a la música con tanta fuerza?

La verdad no me esperaba que me fueran a pasar tantas cosas bonitas y lo que estoy es aprovechando la oportunidad, disfrutando mi trabajo y haciéndolo de una manera muy profesional, por eso otra vez estoy trabajando con mi mánager Gokú (Cristian Vargas) y cuidando todos los detalles, de hecho para ambos eventos también llevo a mi director de sonido que es Zacate (Mauricio Zamora).

- ¿Cuándo vuelve a sacar canción nueva?

Justo estoy (lunes en la noche) donde Killa Productions porque queremos grabar un tema que se llama “Chill Chill”, que es una canción muy de verano que habían grabado tiempo atrás Killa y Gokú, y queremos ver si la podemos presentar en el concierto de Pablo Montero.

