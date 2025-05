Candidata al Miss Costa Rica 2025 responde a críticas por querer la corona tras estar en la organización

Natalia González, de 26 años, es candidata al Miss Universo Costa Rica 2025. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La modelo y presentadora de televisión, Natalia González, es una de las 15 mujeres que compiten este año por la corona del Miss Universo Costa Rica.

Al certamen de belleza llega como una de las grandes favoritas luego de que en el 2023 quedara como virreina de esa edición del concurso, el último que produjo Teletica.

LEA MÁS: Conozca a las 15 mujeres que lucharán por la corona del Miss Universo Costa Rica 2025

Pero esa gran expectativa se ha visto eclipsada en los últimos meses por el qué dirán de alguna gente, quienes critican que la joven de 26 años participe en un certamen organizado por la televisora en la que trabajó varios meses del año pasado.

La licenciada en Comunicación fue fichada por el canal ¡Opa! en el 2024 como una de sus presentadoras e incluso fue parte del elenco que presentó la primera edición del Miss Universo Costa Rica, ese año.

Por esa participación es que la muchacha paga una cara factura, incluso, desde antes de confirmar su inscripción al certamen del 2025, al que fue admitida y donde tiene altas probabilidades de ganar.

Sobre su decisión de participar por segunda vez en el certamen propiedad del Miss Universo, la posibilidad de ganar y las críticas que ha recibido por haber trabajado en ¡Opa!, Naty conversó con La Teja.

LEA MÁS: Miss Universo Costa Rica 2025 tiene sus primeras ganadoras y anuncia invitados de lujo

-¿Qué representa este momento que está viviendo por segunda vez?

Esto siempre ha sido mi sueño y cuando no gané no quise quedarme con esa espinita de volverlo a intentar. Cuando uno tiene un sueño hay que hacerlo todo para perseguirlo o lograrlo, no siempre va a ser fácil, hay que lidiar con muchas cosas: con comentarios, suposiciones…, pero al final quiero hacer lo que me haga feliz y lo que me haga mi corazón feliz. La vida es muy corta para no hacer lo que a uno lo hace feliz.

Este momento representa mi perseverancia, mi amor por lograr lo que quiero, perseguir mis sueños, seguir adelante y mejorar porque uno no lo hace todo perfecto, a veces tiene fallas y lo importante es seguir mejorando. Estoy viviendo un sueño: a mí me encanta todo este proceso, no solo cuando uno está en el escenario, sino lo que hay detrás.

Natalia González fue presentadora del Miss Universo Costa Rica 2024. Fotografía: Cortesía Natalia González.

-¿Por qué eligió competir este año en el certamen y no en otro momento?

Ando en certámenes desde el 2019. En el 2023 no gané, siempre ha sido mi sueño y no lo iba a dejar. El año pasado a partir de julio empecé a valorar la posibilidad de participar de nuevo porque la gente me decía que me metiera.

Soy muy creyente en Dios y empecé a rezar y a pedirle a Dios que me guiara y me dijera si esto era para mí y luego de los meses comencé a sentir esas ganas de meterme.

Me decían que mejor este año no porque como estuve en la organización el año pasado la gente iba hablar, pero yo no podía dejar de hacer lo que me hace feliz por el qué dirán, tenía que hacer lo que me hace feliz a mí.

Si no van a hablar este año por eso van a hablar el otro año por otra cosa, entonces no es que decidí este año por haber estado el año pasado en el canal, sino porque yo hago lo que me hace feliz y siento que la vida es muy corta. Uno nunca sabe cuánto tiempo de vida tiene y no puede dejar para mañana lo que lo hace feliz.

LEA MÁS: Natalia González pasó de competir en el principal certamen de belleza del país a presentarlo

-¿Ha recibido críticas o comentarios de que podría ganar porque estuvo en ¡Opa! o cuestionando ese vínculo suyo con el canal?

Al principio me había salido como una página y no sé por qué uno se queda leyendo y sí había comentarios así, y el concurso no ha empezado y ya había suposiciones. Lo que más triste me parece es cómo la gente en ocasiones intenta desmeritarlo a uno, que no es por ser linda o por ser inteligente o esforzada ni por sus logros académicos ni por todo lo que ha hecho, sino solo porque fui parte del canal el año pasado.

Digo que si estoy aquí lo merezco, igual que todas mis compañeras. Lo que estoy pasando es el mismo proceso de todas, no hay ningún tipo de favoritismo. Los que eligen no son los colaboradores de ¡Opa!, sino un jurado que viene de afuera, que viene a evaluar la preparación y el perfil de las candidatas que se requiere para ir a representar al Miss Universo. La gente se desvía en eso, pero la meta está muy clara y lo que se busca es muy claro.

-¿La ha afectado en algo en el proceso ese qué dirán o la ha desconcentrado?

Estos comentarios empezaron desde diciembre que yo saqué una foto con un “caption” que decía que el tiempo siempre encuentra la manera de alinearse con nuestros anhelos y sí, ese día ya me había inscrito y desde ese momento la gente empezó a hablar y al puro principio como que me aburrió un poco porque ni siquiera había confirmado oficialmente que me iba a meter y ya estaban haciendo suposiciones y hablando.

Al principio me quedaba pensando sobre de dónde la gente tenía tanta imaginación, pero estaba tan segura de la decisión que no me iba a echar para atrás. Desde que me metí sabía a lo que me estaba enfrentando. Al principio sí me desconcentró.

Natalia González (izq.) fue virreina del Miss Costa Rica 2023, que ganó Lisbeth Valverde. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero)

-Y a lo interno, con el resto de las candidatas, ¿ese tema cómo lo maneja o no ha influido?

En realidad no, todas las compañeras ven que pasamos exactamente por lo mismo y la única comunicación que tenemos con la gente que trabaja ahí (en ¡Opa!) es en el chat oficial donde estamos todas, y ellas ven que todo es transparente.

¿Qué diferente hay en la Natalia de este año y la que compitió en el 2023?

El cambio más notorio que veo es que crecí muchísimo a nivel personal. Manejo los nervios mejor que en el 2023, conozco mejor cuál es el verdadero propósito de un certamen y qué es lo que se busca internacionalmente que antes no lo tenía tan claro y me siento mucho más madura, porque siento que para un proceso así la madurez emocional es muy importante.

LEA MÁS: Expresentadora de tele y modelo reaparece en audiciones del Miss Universo Costa Rica 2025

Fue virreina en el 2023, ¿cuánto pesa eso en sus intenciones de ganar este año?

Sí es bastante pesado porque aquí todas mis compañeras y yo lo que queremos es ganar y si fui virreina fue por algo: porque tengo todas las capacidades y estoy calificada para ese puesto; sin embargo, el 2023 no era mi año tal vez. Creo mucho en los planes de Dios y si no gané en el 2023 no significa que no iba a ganar nunca. Sí es un título pesado porque es una presión extra, pero sé que si llegué ahí puedo dar eso y más. Pesa, pero también me motiva a seguir adelante.

¿Se siente favorita? Muchos la ven como ganadora.

No todas las páginas me ponen como ganadora, algunas con costos me meten en el “top”. A los que creen en mí me siento muy agradecida que vean mi potencial y de lo que soy capaz y una posible gran representante; y a los que no, entiendo que este año hay varias favoritas, y hay gente y páginas que son fans de otras; pero eso es lo bonito, que cada quien apoye a su candidata. No siempre la gente dicta cuál es la verdad absoluta.

Natalia González deslumbró en la preliminar del Miss Universo Costa Rica 2025 con su traje de fantasía, por el que ganó un segundo lugar hace una semana. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

LEA MÁS: Guapísima expresentadora se acerca más a su sueño de ser Miss Costa Rica 2025