En el Certamen Mrs Universe Costa Rica seguimos trabajando duro de manera virtual: ensayos y charlas 💖 . Hoy tuvimos ensayo de pasarela con nuestras directoras @tere_rodriguezr y @johannagarciaf quienes de manera diferenciada y muy profesional nos dirigen y preparan 💫 . Realmente logramos gran crecimiento personal en este tiempo en casa y con gran compromiso y también diversión seguimos cumpliendo con nuestros retos y dinámicas. Es un gran privilegio formar parte de este certamen ✨👑✨ . Follow: @mrs.universe.costarica #teammariaelena #masqueunacorona #marcandoladiferencia #mrsuniversecostarica2020