Cañero: “Me di cuenta que el cariño que me tienen es taurino y no político”

Cañero tuvo un baño de realidad en estas elecciones.

El comentarista taurino Jorge Arturo González Quesada, mejor conocido como “Cañero” tuvo un baño de realidad en estas elecciones.

El guanacasteco, quien era candidato a una curul por el Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), se dio cuenta de que el cariño que le muestra la gente en la calle es por su trabajo en los redondeles y no porque querían que los representara en la Asamblea Legislativa. Él juraba que iba ganando, así como se lo dijo a La Teja en una entrevista el pasado 31 de enero.

“Me siento tranquilo, hice una campaña honesta, transparente, directa y entendible. Nadie me puede cobrar un almuerzo porque no me lo dio, todo lo pagué de mi bolsillo. Más que decepcionado, me siento triste porque el votante está mal acostumbrado a esperar a los últimos días para ver quién da más.

“Yo siento el cariño del pueblo hacia mí, pero hoy entiendo que el cariño que me tienen es taurino y no político, para lo político ya tienen un formato”, dijo.

Señala que a pesar del poco apoyo le quedaron varias lecciones de vida, eso sí, será difícil que lo vuelva a intentar en unas próximas elecciones.

“Aprendí mucho, vi que en Costa Rica no hay campo para un político que sea pobre y menos para un partido sin recursos, porque los políticos ninguno pone plata de su bolsa, todos juegan con la del pueblo. Entonces es muy difícil que lo haga (volver a tirarse), dice un adagio que cada pueblo tiene los gobernantes que eligió y que se merece”, agregó.

Solo Pilar.

Otras figuras conocidas que estaban pulseando un campo en la Asamblea Legislativa fue la exmiss Costa Rica, Brenda Castro y la actriz Rosibel Carvajal, quienes tampoco estuvieron cerca de lograr su cometido.

Lo mismo ocurrió con el periodista Greivin Moya, quien pulseaba ser presidente y diputado y tampoco estuvo ni cerca.

El médico Christian Rivera, de Alianza Demócrata Cristiana, se postuló para la presidencia, pero obtuvo muy poco apoyo.

Quien sí se sentará cómodamente en su silla será la comunicadora Pilar Cisneros, quien será diputada por San José por el Partido Progreso Social Democrático, que además podría ser el ganador si Rodrigo Chaves supera a José María Figueres en la segunda ronda el próximo 3 de abril.