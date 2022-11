Cantante Angie Valverde recibió amenazas de muerte y violación por comentario sobre Gonín

Angie Valverde solo dio su opinión en sus redes sociales. (JOHN DURAN)

Un comentario que hizo en sus redes sociales la cantante Angie Valverde en el que daba su opinión sobre la polémica que se vivió con Gonín, quien no se quiso presentar en la Teletón, le ha traído muy malos ratos a la artista.

Luego de que Angie comentara que si alguien quería comida y un camerino propio en la maratónica tenía que pagarlo, muchas personas, que pareciera no tienen nada más que hacer, empezaron a increparla por medio de Internet.

Si bien ahora se ve normal algunos comentarios como que nadie la conoce o que no es buena artista, hubo otros que se pasaron más que de la raya y cometieron delitos.

Angie Valverde le dice a Gonín: ‘Si es muy diva y quiere camerino y comida, ¡páguelo!’

A Angie la amenazaron de muerte, incluso hasta de violación, por haber compartido lo que pensaba en su Facebook.

“Cualquier perra es y jugando de salsa, malparida. Ojalá te maten, te violen y te dejen muerta, perra. Viva Gonín”, se lee en un pantallazo que tenemos en nuestro poder.

Por supuesto que el cantante de “Playa, Montaña y Sol” no tiene nada que ver con los comentarios, pero hay gente que se va a los extremos.

La Teja intentó conversar con Angie para saber cómo está y sobre lo que le ha pasado, pero de momento y por seguridad de su familia, prefiere no referirse más al tema.

Sin duda que estos temas no dan para tanto, incluso ya los artistas tuvieron la posibilidad de mandarse algunos mensajes y dejaron las cosas hasta ahí, aunque muchos no entienden que por tener una opinión diferente no los hace enemigos a muerte.