“Él se impresionó mucho desde que le mandamos un disco mío de música costarricense, que se llama Dialoguemos y que es muy elegante, lleno de boleros inolvidables, entonces quedó encantado. Cuando llegó al ensayo con la Filarmónica preguntó que quién era Arnoldo Castillo y me levanté, me agarró la cara como si yo fuera el nieto y me dijo que cantaba muy hermoso. Me quiso escuchar en vivo a ver si era cierto y ya después de ahí me invitó a hacer cosas con él”, recordó.