“Solo voy a decir una cosa: soy lo suficientemente mujer como para admitir lo que hago. Soy muy transparente y no tengo compromiso con nadie como para tener que mentir. Fue solo un encuentro aleatorio. Neymar, no tienes de qué avergonzarte. ¿Voy a pasar por mentirosa solo porque tú eres Neymar y yo no soy nadie? Ahora estoy avergonzada de haber estado contigo”, dijo en redes.