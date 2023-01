Cantante Brian Cálar conoció el amor más puro y esto cambió su vida

El cantante Brian Cálar contó que de niño siempre quiso un perro, pero en su casa no lo dejaron. Cortesía

El cantante Brian Cálar confiesa que él era de los que criticaba a los que tratan a los perros o gatos como hijos, pero desde que Logan llegó a su vida su pensamiento cambió.

Ahora se declara un enamorado de los perros, en especial de este zaguate que adoptó hace tres meses y medio y que le cambió la vida. Bueno, a los dos porque el peludito (que es un cruce entre pastor belga y american staffordshire) también pasó de ser un animalito desnutrido a aumentar más de siete kilos desde que está con él.

Y es que la historia del exvocalista del grupo Buena Calle con su nueva mascota es digna de resaltar porque se conocieron de una forma mágica y ahora son inseparables y considera que fue lo mejor que le dejó el 2022.

Resulta que hace unos meses llegó a la empresa de marketing en la que trabaja el personal de un albergue para dar perros en adopción y aunque en ese momento ninguno le gustó, se le avivó el deseo de querer ser un padre perruno, por eso días después fue a visitar el refugio.

“Resulta que había un perrillo ahí, yo ni lo había visto, andaba entre las patas de los demás porque era todo chiquitillo, en eso uno de los encargados lo alzó y me dijo, ‘tome le regalo este’. Yo lo agarré y el mae estaba todo hecho leña, todo flaquito y desnutrido el pobre. Para ser honesto yo no estaba muy convencido, porque estaba bien feo y seguí haciendo el recorrido con él en los brazos y se quedó queditico, ni se movía.

“Llegamos a un lugar de descanso y lo puse en el suelo y le decía: ‘¿será que te adopto?’, y él me movía la colilla y no sé... como que me enamoré de él en ese momento y ya lo empecé a ver lindo”, recordó.

Brian contó que solo se lo dieron con las vacunas y desparasitado, pero que prefirió llevarlo al veterinario días después porque estaba lleno de pulgas. Lo que jamás se esperó es que le dijeran que Logan tiene una enfermedad incurable.

Pese a estar enfermo no lo abandonó

Por recomendación del veterinario, al ser una animal que fue rescatado de la calle y que se desconocen sus antecedentes, le hicieron unos exámenes de sangre que arrojaron que dio positivo a ehrlichia canis o erliquiosis, que es una especie de virus, como el sida, que solo teniéndolo bajo control se puede sobrevivir con esta enfermedad.

La erliquia ataca los glóbulos blancos, las plaquetas y las células que forman la pared de los vasos sanguíneos de los animales y los hace sufran de hemorragias, vómitos y dolor en las articulaciones.

Pese a ello y el platal que ha tenido que invertir en el tratamiento de tres meses, pues se ha ido de unos 400 mil colones, el artista decidió seguir chineando a su nuevo mejor amigo, pues le prometió darle una mejor calidad de vida.

“En el refugio nos contaron que lo encontraron a él y dos perritos más debajo de una latas, tirados ahí en San José y de los tres uno murió porque estaba en muy malas condiciones y a la otra la adoptaron dos semanas antes que yo adoptara a Logan. Tenía anemia severa y me dijeron que le diera comida todo el día y con el plato siempre lleno para que subiera de peso.

“Ha sido una experiencia superinteresante porque como nunca había experimentado el amor por un perro, de verdad que he sentido cosas lindas por él, a la semana de tenerlo ya lo amaba y le daba besitos, algo que nunca imaginé hacer por un perro, nunca había sentido una emoción como esta”, dijo.

Yo ya lo elegí a él, él me eligió a mí y si por alguna razón tiene que irse que sea porque así tenía que ser y no porque yo no lo cuidé bien”. — Bryan Cálar

Es tortero

Logan se ha vuelto tan importante en la vida del también tatuador que para Navidad le compró varios regalos, como un collar con su debida placa, un hueso grande y una especie de rama de pino para perros para que deje la maña de estarle mordiendo las patas a la cama.

El peludito no es nada violento, pero resultó juguetón e inquieto porque le ha hecho más de una diablura en su departamento, ubicado en Santa Ana.

“La primera que me hizo fue que me agarró un zapato de vestir café de cuero y me lo mordisqueó todo. Un día me estaba bañando y no sé ni cómo agarró mi billetera y sacó todas las tarjetas y la dejó inservible, por dicha no me mordió ni la licencia ni la cédula, pero sí se comió la tarjeta de débito que uso. Otro día, sin querer, no cerré la puerta del baño y cuando llegué hizo como confeti con el papel higiénico en toda la casa”, recordó.

Logan ya aumentó 7 kilos y tiene su enfermedad controlada gracias a los chineos de Brian. Cortesía

Su novia, la también cantante María del Mar Castro (Mar Castro) tiene dos perritos en su casa, Belén (chow chow) y Peiton (cocker spaniel), ahora se convirtieron en los hermanitos de su mascota, ya que casi siempre tratan de sacarlos a andar juntos.

Cálar además asegura que ahora se siente una mejor persona desde que llegó Logan a su vida y que hasta está planeando sacarlo del país, pues pronto tiene que hacer un viaje de trabajo, con tal de no dejarlo solo.

“Yo le digo a la gente que si no tiene un perro que se hagan un favor y adopten uno porque de verdad que es un amor superlindo que uno cree que no existe, pero realmente cuando uno los tiene y los ve ahí, sus ojitos, como se ponen contentos, de verdad que uno entiende que ellos tienen alma”, recalcó.