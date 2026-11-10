Cantante Charly Sosa, del grupo Chocolate, contó la vez que lo secuestraron en Costa Rica

Charly Sosa, de la canción "Mayonesa", contó que en una gira en Costa Rica los secuestraron. (redes/Instagram)

Una experiencia que parece sacada de una película de acción o bien de las famosas narconovelas, fue la que vivió el cantante uruguayo Charly Sosa, intérprete del famoso éxito “Mayonesa”, en Costa Rica.

El vocalista del grupo Chocolate reveló que, estando de gira en el país en el 2001, fueron secuestrados a punta de pistola.

El artista contó, en el pódcast argentino “¿Te Suena?”, que todo comenzó cuando estaba en la habitación del hotel y recibió varias llamadas para avisarle que debía ir a una presentación, de la cual no sabía nada.

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Como no tenía ganas de salir, les colgó varias veces a quienes lo llamaban. Sin embargo, poco después tocaron la puerta de su habitación y apareció un hombre vestido de negro.

“¿A vos no te dijeron que tenías que ir a una presentación?”, recordó que le preguntó el sujeto. Cuando Charly quiso saber quién era, el hombre se abrió el saco y le mostró una pistola de nueve milímetros que llevaba en la cintura.

Charly Sosa contó el día que los secuestraron en Costa Rica

“Imagínate que yo le dije: ‘Bueno, dame un segundito que yo me cambio’”, contó entre risas.

El cantante se puso el vestuario de Chocolate y bajó a donde ya estaban sus compañeros. Según relató, los llevaron en una camioneta hasta un enorme depósito, donde había varios hombres de traje y una mesa con sillas.

Ahí les hicieron cantar y la única pieza que les pidieron fue “Mayonesa”. Sosa incluso contó que utilizó unos intercomunicadores para interpretar, pues no había ni micrófonos ni equipo de sonido.

Charly Sosa es exvocalista del grupo de Chocolate, famoso por el tema "Mayonesa" y "Agachadita". (redes/Instagram)

Cuando uno de los entrevistadores le preguntó si les habían pagado por aquella presentación, el uruguayo fue contundente: “¡No te estoy diciendo que nos secuestraron! ¿Qué me van a pagar?”.

Sosa agregó que después de terminar la canción, un hombre que estaba sentado en la punta de la mesa se levantó y aplaudió, los demás también lo hicieron. Luego ordenaron que los llevaran de regreso al hotel.

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Pero el susto no se les quitó tan fácilmente, pues todos viajaron de regreso en la camioneta muy callados y asustados.

Incluso, al preguntarle si pensó que podía morir, respondió que sabía que hacerse el valiente podía costarle caro.

“Pensé que si me hacía el guapo me la iban a dar, sinceramente”, confesó.

El cantante recordó el episodio como una de esas situaciones increíbles que pueden ocurrir cuando se alcanza la fama internacional en la música.