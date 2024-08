Cantante de Calle 8 cuenta cómo se siente después de su terrible accidente de tránsito

Henry Moya y Yorleny Castillo iban juntos en el carro hacia la escuela de su hija cuando un vehículo los chocó.

Yorleny Castillo y su esposo, Henry Moya, dueño de la agrupación Calle 8, están vivos de milagro luego que el viernes 16 de agosto fueran víctimas de un terrible accidente en El Carmen de Guadalupe, San José.

La cantante nos contó que ese día iban hacia la escuela de su hija, porque ella se sentía mal y le llevaban una medicina, sin imaginar en el susto que se llevarían justo al llegar al frente del centro educativo.

Ella venía manejando su carro color champán cuando, al doblar a la izquierda para intentar ingresar a la escuela, un carro que venía atrás intentó sobrepasarla y la impactó de lado, ese otro vehículo terminó dando vueltas en el carril contrario.

Cantante estuvo involucrada en choque ocurrido en Goicoechea

Todo quedó grabado en una cámara de seguridad que había cerca del lugar.

“Yo no sé de dónde salió ese carro negro o tornasol, solo sentí el impacto. El conductor rayó en doble línea amarilla a alta velocidad en una zona escolar. El carro mío no fue el que salió dando vueltas, fue el carro del muchacho que me chocó. Con la malicia que ya tengo al manejar, lo que hice fue tirar la manivela hacia la derecha, si yo hubiera girado a la izquierda del todo, la historia hoy sería otra. Fue un supersusto, en el carro iba Henry y nuestra mascotica, mi perro Max salió dando vueltas por todo el carro, fue un susto muy grande y en ese momento solo pensaba en mi hija”, contó.

Su auto quedó todo arrugado en la parte de la puerta del conductor, mientras que el otro quedó más dañado.

Yorleny aseguró que ya este lunes empezó a sentirse más adolorida de la cuenta, pues la mayor parte del golpe se lo llevó ella y estos días atrás se inyectó para el dolor.

“Hoy ando superadolorida, me duele hasta respirar, pero bien, estamos vivos que es lo importante y eso es lo que le agradezco a Dios, que estamos vivos, porque nos dio una segunda oportunidad de vida”, mencionó.

Muy responsable

La cantante de Calle 8 agregó que ahorita lo que más le duele es la columna, el cuello y la cabeza, donde se le hizo una gran chichota, aunque no sabe en dónde pegó al momento del impacto. Está que no aguanta voltear hacia el lado izquierdo.

A pesar de los dolores y de lo cansada que se sentía este fin de semana, cumplió con los eventos que tenían pactados con el grupo, del que ella es la cantante principal.

El carro que impactó a la cantante de Calle 8 dio varias vueltas y quedó volcado a un lado de la carretera en El Carmen de Guadalupe.

“Yo siempre trato de ser muy responsable en la medida de lo posible y el día del accidente nosotros salíamos de gira a la zona sur, íbamos para Buenos Aires y ese día lo que hice su inyectarme, empastillarme e ir a la actividad y así trabajé. Ayer domingo ya sí me dolía todo, hasta las uñas”, recalcó.

En cuanto a los daños materiales de su carro, contó que el otro conductor se hará responsable de arreglárselo y que ya habló con una agencia de carros para que le den otro mientras le arreglan el suyo.