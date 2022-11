Cantante de Calle 8 se hizo unos arreglitos para verse mejor

Yorleny Castillo decidió regresar hace poco a Calle 8 y están estrenando un tema cantado solo por ella. Cortesía

La agrupación Calle 8 está de doble estreno. Primero porque están estrenando canción y segundo, porque parece que tiene una cantante nueva.

Su vocalista Yorleny Castillo decidió hacerse unos arreglitos estéticos para lucir todavía mucho mejor en el video que están preparando para su nuevo tema musical “No me niegues tus besos”.

Hace seis meses que la cantante no se metía al estudio de grabación y por eso esta pieza, al ritmo de cumbia con reguetón, es tan importante para ella.

“Es bonito volver a grabar porque me encanta, pero si fue como tener sentimientos encontrados porque fue volver a grabar para Calle 8, después de estar un tiempo como solista, entonces, sí me llenó de mucha ilusión volver al grupo de mis amores”, dijo.

El músico Anthony Agüero fue el encargado de hacer el arreglo musical de este tema, que está apenas para ponerlo en las fiestas de fin y principio de año y tirarse a pista.

La cantante se había salido de la agrupación a finales del año pasado luego de terminar su relación con Henry Moya, pero ya todo quedó en el pasado. Cortesía

Según contó Yorleny, la canción se grabó hace como cinco meses en un estudio de Nicaragua, pero estaban esperando que se acercan estas fecha para estrenarla, además de su recuperación post-operatoria para hacer las tomas del video.

“Yo quería estar guapa para el video, me he estado cuidando y me hice unos chineitos por ahí”, reconoció.

Más nalgudita

La pareja sentimental del empresario Henry Moya, dueño de Calle 8, contó que hasta ahora se atrevió a hacerse una cirugía estética porque les tenía mucho miedo, pero que ahora está feliz con el resultado.

Hace dos meses fue a la clínica Cambio Extremo y de su propio bolsillo se pagó una lipotransferencia, que es un procedimiento donde le sacan grasa del abdomen y de la espalda y se la inyectan a los glúteos.

Así luce ahora la cantante de Calle 8 gracias al procedimiento estético que se hizo hace dos meses. Cortesía

“Me puse un rellenito en las nalgas, no mucho porque yo ya era nalguidilla, pero sí me le dieron una formita bien bonita. Es la primera vez que me opero, me costó mucho decidirme, el doctor tenía años de años de decirme y yo solo le decía: ‘si, yo voy a ir’, hasta que junté un dinerito y me fue superbien la verdad, quedé muy contenta con los resultados”, dijo.

Yorleny asegura sentirse una mujer nueva, más segura y con más ganas de lucir sus apretados trajes sobre el escenario.

“Los tres primero días sí no le voy a mentir que vi a San Pedro como tres veces, porque es un dolor increíble, pero es un dolor que vale la pena. Es un chineíto que todas las mujeres que quieren y tienen la posibilidad de hacérselo deberían porque la verdad es que uno tiene que verse y sentirse bonito uno y a veces solo así con una ayudadita”, mencionó.

Esta semana ya retomarán las grabaciones del video, pues la idea es lanzarlo oficialmente el próximo 9 de noviembre en las redes sociales de Calle 8.

