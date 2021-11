Cantante Yorleny Castillo se separó de Henry Moya y de la agrupación Calle 8

La cantante Yorleny Castillo tenía cinco años de ser la voz principal del grupo Calle 8. Instagram La cantante Yorleny Castillo tenía cinco años de ser la voz principal del grupo Calle 8. Instagram

La cantante Yorleny Castillo ya no está ni con Henry Moya ni con la agrupación Calle 8.

La artista y el empresario artístico decidieron ponerle fin a su relación amorosa de casi nueve años, por lo que ella prefirió emprender su carrera en solitario.

La pareja tiene una niña en común por la que afirman haber terminado en buenos términos para beneficio de la pequeña.

Conversamos la cantante, quien confirmó que la decisión la tomó ella.

– ¿Qué pasó con Henry Moya?

Creo que se acabó el amor y es mejor que cada quién agarre por su lado para evitar cosas dolorosas más adelante.

– ¿Desde hace cuánto están separados?

Tenemos un mes de que cada uno agarró su camino.

– ¿Quién tomó la decisión de acabar con la relación?

La decisión la tomé yo porque no veníamos bien, había cierto roce, entonces, le dije: “Si no estamos bien mejor llevamos la fiesta en paz. Vos por allá y yo por acá, y tratemos de llevarnos lo mejor posible por nuestra hija”. Él aceptó y quedamos en ser buenos papás.

La agrupación Calle 8 viene llegando de una gira por Nicaragua, donde han tenido un gran apoyo durante esta pandemia.

– Entonces, ¿a Henry le tocó irse de la casa?

Él ahorita está fuera de San José y yo sí sigo en la casa, pero no hemos llegado al punto de ver qué va a pasar con la casa, como está mi hija (Génesis, de 6 años) de por medio, ninguno de los dos ha querido tocar el tema.

– ¿Henry está fuera de San José por trabajo?

Quería darse como un tiempo y se fue.

– ¿Cómo se siente usted a raíz de todo esto?

Me siento tranquila y liberada en el sentido de que me siento en paz. Estoy supercontenta con la decisión que tomé y siento que ahora tengo que trabajar y luchar más por mi hija, dedicarle más tiempo a ella.

–¿No hay vuelta atrás?

No. Definitivamente, ya no hay vuelta atrás. Yo no le guardo rencor a Henry, él puede ver a la niña cuando quiera. De hecho, si tenemos que compartir juntos con ella, lo hacemos, porque quedamos en muy buenos términos.

– Es decir, ¿usted no le va a prohibir ver a su hija?

Mi hija es muy apegada a él, el papá es el mundo de ella, así que no tendría corazón para hacerle daño a mi hija. Quitarle que no vea a su papá es hacerle daño.

El empresario musical confirmó que la separación se dio en buenos términos entre ellos.

– ¿Le meterá pensión o llegaron a un acuerdo económico?

Llegamos a un acuerdo económico porque soy consciente de la situación con los artistas. Yo le dije: “mientras usted sea responsable con su hija yo no tengo que andar detrás suyo”.

– ¿Y si le llega a fallar con el pago?

Pues quedará en su conciencia porque es su hija, no creo sinceramente en que me vaya a fallar, yo sí creo en él. No puedo hablar mal de él porque con mi hija ha sido un padre responsable.

– ¿Ya no está en Calle 8?

Decidí terminar mi ciclo con el grupo y empezar como solista, eso también fue parte de... (los problemas).

Yorleny dice sentirse muy feliz y en paz con la decisión que tomó de separarse.

¿Él no estaba de acuerdo con que se hiciera solista?

No era que él no estuviera de acuerdo, porque me apoyó. Me dijo: “tranquila, si lo quiere hacer yo la apoyo en lo que pueda”.

Tratamos de quedar como amigos, para llevar la fiesta en paz y no entrar en conflictos, todo por el bien de nuestra hija.

– ¿Cuánto tiempo duró en la agrupación?

Tenía cinco años con Calle 8. Me duele muchísimo dejarlo, porque de verdad que es el grupo de mis amores, donde aprendí mucho, donde compartí con muchos músicos increíbles de este país que me enseñaron demasiado. Me duele, pero así es la vida, son ciclos y ese ya lo cerré.

– ¿Hubo infidelidad por parte de alguno de los dos?

(Risas). Fue más como: ‘Mirá no nos estamos llevando bien, entonces, mejor cada quién por su lado’.

– ¿Esos problemas entre ustedes tuvieron que ver algo con Elena Umaña (exesposa de Moya)?

Creo que uno se cansa de todo y esto también es como una parte, no de todo pero son problemas que afectan la relación hasta cierto punto.

– ¿En qué paró la denuncia que interpuso contra ella?

Me llamaron del juzgado (a principios de año) y la verdad no fui porque era entrar en ese dime que diré y tampoco estaba muy interesada en eso. Era más que todo para que ella supiera que había puesto una denuncia y que a mi casa no volviera. Al final lo dejé ahí botado, no me interesa.

Me llamaron para conciliar y yo le dije al muchacho de lo tribunales que no estaba interesada, que lo único que quiero es que ella no me moleste, que ella no se meta conmigo.

Ahora los excantantes de Calle 8 se presentan solos tras salirse del grupo.

– ¿Le ha salido trabajo como solista?

Me presento solita, pero también voy a estar con otros cantantes, así que a algunos eventos voy a ir sola y en otras haciendo un dúo. Estoy grabando una canción (”Como si nada”) ahorita con un muchacho, Christofer Quesada, que también era cantante de Calle 8, y la verdad estoy superfeliz porque me ha ido muy bien con las presentaciones.

– ¿Él también se fue de la agrupación?

Sí, él también se fue.

–¿Hubo algún problema a lo interno del grupo?

No, no, solo que ambos sentimos que se terminó un ciclo.

– ¿Calle 8 todavía sigue?

Me imagino que sí va a seguir y que meterán a otros cantantes. Unos van y otros vienen, lo normal de la vida.

– ¿Qué canciones está interpretando ahora como solista?

Lo mismo. Sigo con el show latino, cumbia, baladas, merengue, bolero, bachata, tenemos de todo.

–¿Y canta canciones de Calle 8?

Pues sí, también las ando porque la gente me conoció en el grupo, entonces, también canto los éxitos de Calle 8.

Yorleny Castillo y Henry Moya tenían casi nueve años de relación sentimental.

– ¿Henry no se enoja por eso?

Pues no. Digamos que tengo derecho de hacerlo. Él sabe que yo canto los éxitos de Calle 8 porque la mayoría de gente que me conoce, me conoció ahí.

También contactamos a Henry Moya, quien confirmó la separación entre ellos, y nos habló de qué va a pasar con Calle 8 sin su vocalista principal, pero esta entrevista se la presentaremos mañana.