“Mis hijos son el motor de mi vida, que de eso no quede duda. Me causa gracia porque si fuese al contrario, las cosas cambiarían. Si hubiera sido yo el que llega a la casa a acosarla, a tomarme fotos, a pegar gritos, muy posiblemente estuviera preso. Vivimos en un país de doble moral, en donde los hombres no tenemos ni voz ni voto. Ya basta de tantas injusticias, porque sé que en este país hay muchos hombres que sufren por este mismo problema”, escribió.