Cantante de Calle 8 Yorleny Castillo dejó el grupo por un tiempo

Yorleny Castillo es la cantante principal del grupo Calle 8. (redes/Facebook)

Yorleny Castillo, cantante principal de Calle 8, anunció a inicios de este mes que se iba de la agrupación sin dar mayores detalles.

El pasado 7 de agosto hizo un nuevo video en sus redes, en el que aclaró que su salida sería solo por un mes, así como parte de las razones de su ausencia en tarima.

La vocalista reveló que ese mismo día se iba a someter a una operación para corregir un problema de salud y, de paso, iba a aprovechar para hacerse un arreglito estético.

Después compartió otro video desde la cama de su casa para contar que todo había salido bien en la cirugía.

Yorleny Castillo se hizo un nuevo procedimiento estético

Aunque no ha revelado mucho sobre qué fue lo que se hizo, sí apareció con un vendaje en su cara, como cubriendo su papada, y además, escribió en un hashtag abdominoplastia.

Una semana después de su operación, reapareció en sus redes para contar que ya se sentía mejor con la recuperación y que iba a recibir un tratamiento con una cámara hiperbárica.

“Hoy es mi sexto día después de mi cirugía, gracias a Dios, hoy me he sentido bien, porque los días atrás sentí que vi a San Pedro como diez veces, pero gracias a Dios, ya estoy mucho mejor”, mencionó en el reporte que compartió el miércoles.

Yorleny estará entre 22 días a un mes fuera de los escenarios y en su lugar está otra chica cubriéndola en las presentaciones.

En los próximos días, el grupo Calle 8 va de gira a Nicaragua, donde espera estar cantándole a todo su público de ese país.