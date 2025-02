Yorleny Castillo, cantante de Calle 8, denunció penalmente a un vecino por violento ataque a su perro

Yorleny Castillo, cantante de Calle 8, denunció a un vecino por acoso y por agradir brutalmente a su perrito. (redes/Facebook)

Yorleny Castillo, cantante del grupo Calle 8, denunció penalmente a un vecino suyo, quien habría agredido brutalmente a su perrito, razón por la cual lo tiene internado en un hospital luchando por su vida.

La artista, además, señaló que esta persona la pasa acosando y amenazando no solo a ella, sino también a su hija, de 9 años, situación por la cual ya lo había denunciado antes.

Según explicó, el hombre tiene una gran obsesión con ella y pasa pendiente de todo lo que ella hace, motivo por el cual optó por cambiar el portón de su casa esta semana, para evitar que la espiara, algo que lo habría molestado, por lo que aparentemente se desquitó con su perrito.

“Este tipo tiene una obsesión horrible conmigo, por lo cual me acosa y al no hacerle caso ya llegó el punto de amenazarme hasta de muerte, a mí y a mi hija. Estos hechos han dado lugar a que el año pasado tuve que ir a interponer una denuncia, antes no lo hice porque no me gustan los problemas, entonces lo que hacía era ignorarlo, cruzar la calle o simplemente no salir para evitar problemas con esta persona”, contó.

Así fue la agresión del perrito de la cantante de Calle 8

Dicha denuncia la interpuso la cantante, después de que el sujeto en cuestión se diera de golpes con su pareja, el empresario Henry Moya, quien intentó defenderlas.

La cantante comentó que por más que pidió una orden de alejamiento, le indicaron que no se la podían dar porque ella no fue agredida.

Yorleny contó que este miércoles estaba revisando el portón que le cambiaron y que en ese momento fue cuando su perrito, Max, salió a la calle y el sujeto estaba afuera con su mascota.

Su perrito lo que hizo fue ir a olfatear al otro animal y en ese momento el sujeto optó por pegarle un patadón al peludito para alejarlo de su mascota. Todo quedó grabado en una cámara de seguridad.

Maxito, el perro de la cantante Yorleny Castillo y su hija, está muy delicado. (redes/Facebook)

“No entiendo qué tiene una persona en la cabeza que pueda hacerle daño a un animal. Mi perrito estaba ahí afuera conmigo y se salió a la acera y le ha dado una patada como si fuera un palo. Mi perro quedó tirado convulsionando y él lo dejó tirado como si nada”, dijo muy dolida.

Luego de recolectar las evidencias acudió al juzgado para denunciar la agresión de su perrito, el cual está muy delicado.

“A Maxito ayer lo internamos, hoy va a seguir internado, porque hoy apareció con más hematomas dentro del cuerpo y por fuera también, y se está llenando de airecito, tiene mucho aire por dentro y lo van a dejar una noche más”, explicó.