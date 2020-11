“Las dos fisioterapeutas me dicen que mi fortaleza y fe en Dios han ayudado a que la recuperación sea efectiva y por supuesto el apoyo de mi hermana durante los días que ellas no vienen a tratarme. Sé que mi vida ha dado un giro radical, pero he visto como Dios ha hecho milagros sorprendentes y creo en todo lo que Él hará en mí”, explicó la artista.