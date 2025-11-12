Farándula

Cantante Elena Umaña pasa por un duro momento que le apagó la sonrisa

Elena Umaña comunicó la dura noticia que la sorprendió este martes 11 de noviembre

Por Manuel Herrera

A la cantante Elena Umaña la sorprendió este martes una triste noticia que le apagó la sonrisa.

La intérprete de la popular canción “Chambacú” comunicó que está de luto tras el fallecimiento de una prima, noticia que compartió con sus seguidores en redes sociales.

Elena Umaña estrenó hace unos días su nuevo tema “La botella”, un himno que celebra la vida de la mujer soltera
Elena Umaña le pone el pecho a un difícil momento que sorprendió a su familia. Fotografía: Instagram Elena Umaña. (Instagram/Instagram)

En un emotivo mensaje publicado en Instagram, Umaña despidió a su familiar con palabras cargadas de amor y dolor.

“Vuela alto, primita. Abraza fuerte a mi hermanito que extraño tanto cada día de mi vida. Dios le dé fortaleza a mi tía y a todos mis primos”, escribió la cantante.

El mensaje estuvo acompañado por un video con fotos de su prima, recordando los momentos compartidos y dejando ver lo importante que era para ella.

Elena Umaña pasa por difícil momento

Mensajes de apoyo para la artista

Tras dar a conocer la triste noticia, Elena recibió mensajes de fortaleza y cariño en este momento tan difícil.

“Mucha fortaleza, Dios les abrace fuertemente”, comentó el modelo Richard Coronado a la reconocida cantante.

Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

