Cantante Elena Umaña pasa por un duro momento que le apagó la sonrisa

A la cantante Elena Umaña la sorprendió este martes una triste noticia que le apagó la sonrisa.

La intérprete de la popular canción “Chambacú” comunicó que está de luto tras el fallecimiento de una prima, noticia que compartió con sus seguidores en redes sociales.

LEA MÁS: Esta fue la pregunta que Elena Umaña se negó a responderle a La Teja: “No la voy a contestar”

Elena Umaña le pone el pecho a un difícil momento que sorprendió a su familia. Fotografía: Instagram Elena Umaña. (Instagram/Instagram)

En un emotivo mensaje publicado en Instagram, Umaña despidió a su familiar con palabras cargadas de amor y dolor.

“Vuela alto, primita. Abraza fuerte a mi hermanito que extraño tanto cada día de mi vida. Dios le dé fortaleza a mi tía y a todos mis primos”, escribió la cantante.

El mensaje estuvo acompañado por un video con fotos de su prima, recordando los momentos compartidos y dejando ver lo importante que era para ella.

Elena Umaña pasa por difícil momento

Mensajes de apoyo para la artista

Tras dar a conocer la triste noticia, Elena recibió mensajes de fortaleza y cariño en este momento tan difícil.

LEA MÁS: Elena Umaña reveló su mayor temor de dejar Kalúa hace 15 años

“Mucha fortaleza, Dios les abrace fuertemente”, comentó el modelo Richard Coronado a la reconocida cantante.