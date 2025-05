Esta fue la pregunta que Elena Umaña se negó a responderle a La Teja: “No la voy a contestar”

Elena Umaña se negó a respondernos una pregunta para no darle publicidad a nadie, según dijo. Fotografía: Instagram Elena Umaña. (Instagram/Instagram)

Hay cosas de las que, definitivamente, Elena Umaña no habla, entre esas están su vida personal y sobre la cantante Yorleny Castillo, actual pareja de su exesposo Henry Moya y vocalista de Calle 8.

La exestrella de Kalúa lo evidenció así en el reciente episodio del pódcast Aquí entre nos, de La Teja, donde se negó a responder una pregunta que le planteamos.

“Salió en blanco”, dijo primero al extraer uno de los papelitos que contenía una caja con preguntas algo incómodas, en uno de los segmentos del pódcast.

LEA MÁS: Elena Umaña le canta con todo galillo a las mujeres solteras, ¿será que se unió a ese club?

“No, esta pregunta no la voy a contestar. No le quiero dar publicidad a nadie. Tampoco (se negó a leerla), no, no, no. Saco otra”, dijo después.

Pero, ¿cuál fue la pregunta que incomodó tanto a Elena?

A la guapa cantante de “La botella” y “Niña mala” se le preguntó: “¿Cómo está su relación actualmente con la cantante Yorleny Castillo?”.

Yorleny Castillo es actual cantante del grupo Calle 8. Fotografía: Archivo LT. (redes/Facebook)

LEA MÁS: Elena Umaña reveló su mayor temor de dejar Kalúa hace 15 años

Elena y Yorleny no se pueden ni ver las caras ya que la segunda demandó penalmente a la ex-Kalúa en el 2020 acusándola de acoso, luego de que el ex de Elena, Henry Moya (actual pareja de Yorleny) explotara esa vez en redes y denunciara que Elena lo acosaba en su casa por el pago de la pensión de la hija que tienen juntos.

Con pruebas y todo

En aquel momento, Yorleny le dijo a La Teja que acudió a los Tribunales porque era “demasiada la necedad” y que presentó pruebas en contra de Umaña.

LEA MÁS: Cantante Yorleny Castillo le ofrece disculpas a Elena Umaña debido a los pleitos que han tenido

“Presenté las capturas de los mensajes de ella, que son ofensivos, llevé los videos de las cámaras cuando ella llegó aquí a insultarnos”, detalló en una entrevista que nos dio el 10 de noviembre de 2020.

Henry Moya, ex de Elena Umaña, con su pareja, la cantante Yorleny Castillo. Fotografía: Archivo LT.

En marzo del año pasado, Castillo pidió disculpas a Elena por los pleitos del pasado, pero tal parece que Umaña no perdonó nada.